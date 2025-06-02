Яскраво-червона помада у всіх стюардес – не збіг: такий макіяж має вкрай важливе значення

Серед екіпажу літака помітною тенденцією є те, що стюардеси завжди користуються яскраво-червоною помадою. Така практика – не просто збіг обставин.

Насправді це є вимогою авіакомпаній, і на те є причини. Про них розповідає 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Чому у стюардес завжди яскраво-червона помада

Колишня стюардеса Гезер Пул, яка присвятила два десятиліття своєї кар'єри великій американській авіакомпанії, пролила світло на несподіване призначення яскраво-червоної помади в авіаційній індустрії.

Пул заявила, що яскравий колір був необхідний для того, щоб пасажири могли легко бачити бортпровідників під час екстрених інструктажів.

В хаотичній ситуації пасажири можуть не чути, що говорять бортпровідники, але вони можуть бачити, як рухаються їхні губи. Це має критичне значення, коли екіпажу потрібно спрямувати панікуючих пасажирів до виходів або рятувального обладнання,

– пояснила вона.

Вона також припустила, що червоний колір передає відчуття авторитету, що призводить до сприйняття бортпровідників як таких, що "контролюють" ситуацію.

Є й противники цього пояснення

Під час дискусії щодо використання губної помади серед бортпровідників Сідні Аністін, досвідчена стюардеса, заявила, що вона "ніколи не чула", щоб губна помада використовувалася як засіб безпеки. Аністін підкреслила, що, з її досвіду, вибір помади – це насамперед питання особистого стилю.

Її колега, Крістін Екштейн-Нітцка, підтримала цю думку, зазначивши, що для багатьох авіакомпаній – особливо таких розкішних перевізників, як Emirates – "червона помада" слугує радше елементом брендингу, аніж заходом безпеки.

До слова, чому не можна схрещувати ноги в літаку.