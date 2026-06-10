Європу накривають хвилі спеки: кліматологи попереджають про явище Ель-Ніньйо

Європою прокотилася чергова хвиля спеки, та кліматологи вже не поспішають називати її аномальною – виявляється, така висока температура вже стала новою нормою.

Фахівці побоюються, що хвилі спеки – це вже не виняткове явище, а "нова норма" – навіть попри те. що минулий місяць став другим найспекотнішим травнем за всю історію спостережень, пише Служба зі зміни клімату ЄС Copernicus.

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Що відомо про зміну погоди в Європі?

Особливо аномальну погоду минулого місяця зафіксували у Західній Європі – а саме в Іспанії, Великій Британії, Ірландії, Франції та Португалії. Кожна з цих країн встановила нові температурні рекорди.

Тоді причиною спеки став так званий "тепловий купол" – явище, коли над регіоном формується область високого тиску, що утримує гаряче повітря. І цього разу цей потік прийшов з Північної Африки, через що температура різко підвищилася.

Зміна погоди відбулася неймовірно швидко: від холодів, що опускалися нижче за кліматичну норму до однієї з найпотужніших і найраніших хвиль спеки, що коли-небудь фіксувалася у Європі.

Саманта Бержесс, керівниця напрямку клімату в Європейському центрі середньострокових прогнозів погоди переконана, що ситуація нині демонструє, що екстремальні температури вже перестають бути винятками.

Незвично рання та інтенсивна хвиля спеки показує, як швидко кліматичні крайнощі стають новою нормою, а не винятком,

– пояснила науковиця.

У травні температура повітря у Європі сягнула 35 – 40 градусів. Науковці пов'язують це з формуванням кліматичного явища Ель-Ніньйо.

Що таке Ель-Ніньйо?

Це явище характеризується аномальним потеплінням вод у тропічній частині Тихого океану. За прогнозами, цей новий цикл може стати найбільш потужним за всю історію спостережень.

Ймовірність розвитку Ель-Ніньйо у період з червня по серпень становить 80% – а це підвищує ризики екстремальної погоди у різних частинах світу.

До слова, про аномальну спеку попереджали і раніше – очікувалося, що температура підніметься на 11 градусів вище за норму.