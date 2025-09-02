Укр Рус
2 вересня, 13:30
2

Працівники щасливі, а бізнес процвітає: Нідерланди перейшли на чотириденний робочий тиждень

Марина Блохіна
Основні тези
  • У Нідерландах середня тривалість робочого тижня складає 32,1 години, що дозволяє підтримувати баланс між роботою та особистим життям.
  • Чотириденний робочий тиждень стає популярним у Європі, зокрема, в Австрії, Данії, Німеччині та Великій Британії.
  • Нова система допомагає утримати людей на ринку праці та сприяє довшій кар'єрі працівників.
  • В країні поширена модель "півтора", де один з батьків працює повний робочий день, а інший – неповний.

Ще у 2024 році середня тривалість робочого тижня у Нідерландах складала 32,1 години. Ці зміни чимало в чому зумовили жінки.

Чимало країн Європи вже мають проєкти про перехід на чотириденний робочий тиждень, а для Нідерландів це вже стало реальністю, повідомляє 24 Канал з посиланням на Fortune

Чому Нідерланди переходять на чотириденний робочий тиждень?

У країні переконані, що 32 годин цілком достатньо для того, аби бізнес процвітав, а працівники встигали виконати свої службові зобов'язання. Окрім того, такий підхід допомагає утримати людей на ринку праці – адже в деяких країнах, зокрема й у США, чимало жінок покидають роботу через примусові повернення до офісів. 

Нідерландські працівники основною перевагою чотириденного робочого тижня називають можливість підтримувати баланс між роботою та особистим життям, а також гнучкий графік. Замість того, аби перевтомлюватися та виснажуватися, працівники зможуть працювати довше. Як наслідок таких змін – старше населення не так швидко виходить на пенсію, і більше працівників мають тривалу кар'єру в обраній галузі. 

Чотириденний робочий тиждень багато у чому – це відповідь на зростання участі жінок у робочій силі країни. Зрештою Нідерланди покращили свою систему, аби врахувати ці зміни. 

Цікаво! В Нідерландах також дуже поширена модель "півтора" – коли один з батьків працює повний робочий день, а інший – неповний, і так вдається краще розподіляти робоче навантаження. 

Де ще в Європі працюють по чотири дні на тиждень?

Нідерланди – це далеко не перша країна, що запроваджує чотириденний робочий тиждень. В Австрії та Данії люди працюють в середньому 34 години на день, а також такий режим роботи тестують деякі компанії у Німеччині та Великій Британії. 

