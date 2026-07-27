Інакше випишуть штраф: ось де нізащо не можна збирати ягоди у Європі

Якщо ви відпочиваєте на природі за кордоном, влітку легко можете наштовхнутися на різні ягоди – лохину, чорницю, малину чи суницю прямо в лісі. Але чи можна її зривати, чи за це передбачений штраф, знають не всі.

Європейський Союз не має жодного єдиного законодавства, що регулювало б збір ягід та доступ до нього – але це не означає, що це можна робити вільно. Кожна країна має свої закони, і саме їх обов'язково потрібно перевірити перед тим, як починати рвати ожину, малину чи чорницю, пише 24 Канал.

Які правила щодо збору ягід діють в Європі?

Деякі країни ЄС мають кардинально різні підходи до збирання ягід – і краще б дізнатися про них заздалегідь, адже незнання місцевого законодавства не звільняє від відповідальності, а в деяких випадках вона може бути досить серйозною.

Якщо ви подорожуєте скандинавськими країнами – Швецією, Фінляндією чи Норвегією – перейматися не варто. Там діє так зване "право кожного": воно дозволяє людям вільно пересуватися природними територіями, збирати квіти, ягоди та гриби навіть на приватних землях, але з умовою – не має завдаватися шкода природі, і не має порушуватися спокій власників.

Втім, навіть тут є винятки: не можна збирати ягоди у природних заповідниках, і не можна використовувати жодні механізовані засоби для збору. І, звісно ж, заборонений комерційний збір без відповідних дозволів.



У скандинавських країнах ягоди можна збирати вільно / Фото Pexels

Але у багатьох країнах Центральної та Південної Європи правила значно суворіші. Наприклад, у Німеччині діє так зване "букетне право", або ж Handstraußregel – воно означає, що збирати ягоди можна у дуже обмеженій кількості і лише для особистого вживання. Зазвичай це означає до 1 кілограма ягід – інакше можна отримати штраф, що може сягнути аж 10 000 євро.

А ось якщо хочете зібрати більше, потрібно отримати спеціальний дозвіл.

У Франції та Італії правила дуже сильно залежать від регіону та департаменту. В останній часом встановлюють також часові обмеження на збір та денні ліміти. В Австрії в різних федеральних землях правила також можуть відрізнятися.

Де точно не можна збирати ягоди?

Практично в усіх країнах Європи найсуворіші правила щодо збору ягід діють у:

національних парках;

заказниках;

біосферних заповідниках;

природних заповідниках.



У заповідниках не можна збирати ягоди / Фото Pexels

Там не можна не лише збирати ягоди, але й взагалі зривати будь-які рослини, пошкоджувати природний покрив чи ламати гілки. І навіть якщо ягоди здаються звичайними і широко поширеними, вони можуть бути важливим джерелом їжі для місцевих тварин, або ж перебувати під охороною в конкретному парку.

Важливо! В багатьох країнах заборонені "гребінки" для ягід – тож краще взагалі не брати їх на природу. Наприклад, у Польщі за такий інструмент можуть оштрафувати на 500 злотих, пише InPoland.

Які рослини перебувають під особливою охороною?

Особливо уважно стежать за рідкісними видами рослин – і їхній збір заборонений незалежно від того, чи є вони їстівними. В більшості країн ЄС під охороною перебувають рослини, що внесені до Національних Червоних книг – а також види, що захищаються європейським природоохоронним законодавством.

Ось кілька рослин, які рвати точно не слід:

сон-трава;

певні види первоцвітів;

едельвейси;

дикорослі орхідеї;

мохи та лишайники.

Але важливо завжди пам'ятати: навіть якщо рослина не видається рідкісною, вона все ще може бути під охороною саме в цьому регіоні. Тож перед тим, як збирати ягоди в лісі, краще перевірити правила конкретного району.