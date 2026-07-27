У Европейского Союза нет единого законодательства, регулирующего сбор ягод и доступ к нему – но это не означает, что это можно делать свободно. У каждой страны есть свои законы, и именно их обязательно нужно проверить перед тем, как начинать рвать ежевику, малину или чернику, пишет 24 Канал .
Какие правила сбора ягод действуют в Европе?
Некоторые страны ЕС имеют кардинально разные подходы к сбору ягод – и лучше бы узнать о них заранее, ведь незнание местного законодательства не освобождает от ответственности, а в некоторых случаях она может быть достаточно серьезной.
Если вы путешествуете по скандинавским странам – Швеции, Финляндии или Норвегии – переживать не стоит. Там действует так называемое "право каждого": оно позволяет людям свободно передвигаться по природным территориям, собирать цветы, ягоды и грибы даже на частных землях, но с условием – не должен наноситься вред природе, и не должно нарушаться спокойствие владельцев.
Впрочем, даже здесь исключения: нельзя собирать ягоды в природных заповедниках, и нельзя использовать никакие механизированные средства для сбора. И, конечно, запрещен коммерческий сбор без соответствующих разрешений.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
В скандинавских странах ягоды можно собирать свободно / Фото Pexels
Но во многих странах Центральной и Южной Европы правила строже. Например, в Германии действует так называемое "букетное право", или Handstraußregel – оно означает, что собирать ягоды можно в очень ограниченном количестве и только для личного употребления. Обычно это означает до 1 килограмма ягод – иначе можно получить штраф, который может достичь 10 000 евро.
А вот если хотите собрать больше, нужно получить специальное разрешение.
Во Франции и Италии правила сильно зависят от региона и департамента. В последней устанавливают временные ограничения на сбор и дневные лимиты. В Австрии в разных федеральных землях правила также могут отличаться.
Где точно нельзя собирать ягоды?
Практически во всех странах Европы наиболее строгие правила сбора ягод действуют в:
- национальных парках;
- заказниках;
- биосферных заповедниках;
- природных заповедниках.
В заповедниках нельзя собирать ягоды / Фото Pexels
Там нельзя не только собирать ягоды, но вообще срывать любые растения, повреждать естественный покров или ломать ветки. И даже если ягоды кажутся обычными и широко распространенными, они могут быть важным источником пищи для местных животных, или находиться под охраной в конкретном парке.
Важно! Во многих странах запрещены "гребенки" для ягод - лучше вообще не брать их на природу. К примеру, в Польше за такой инструмент могут оштрафовать на 500 злотых, пишет InPoland .
Какие растения находятся под особой охраной?
Особенно внимательно следят за редкими видами растений – и их сбор запрещен независимо от того, являются ли они съедобными. В большинстве стран ЕС под охраной находятся растения, внесенные в Национальные Красные книги – а также виды, защищаемые европейским природоохранным законодательством.
Вот несколько растений, которые рвать точно не следует:
- сон-трава;
- определенные виды первоцветов;
- эдельвейсы;
- дикорастущие орхидеи;
- мхи и лишайники.
Но важно всегда помнить: даже если растение не кажется редким, оно все еще может быть охранено именно в этом регионе. Так что перед тем, как собирать ягоды в лесу, лучше проверить правила конкретного района.