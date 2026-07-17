В цих країнах чайові давати заборонено: офіціант просто образиться

Чимало людей вже звикли, що і в Україні, і за кордоном варто залишати чайові. В деяких країнах це приємний бонус за гарне обслуговування, в інших – значна частка зарплатні офіціантів. Втім, є також і місця, де чайові краще не залишати, аби не образити працівників закладу.

Коли ви плануєте подорож за кордон, передусім не заважить перевірити місцеві правила – зокрема й щодо чайових. Адже в деяких країнах кілька євро чи доларів, залишених після себе, можуть сприйняти як неввічливість, пише Daily Mail.

Де не мона залишати чайові?

Нове дослідження Tesco Travel Money показує, що 31% британців залишають чайові за кордоном винятково для того, аби уникнути незручної ситуації. І через незнання різних культурних норм туристи часто переплачують за похід в ресторан навіть у країнах, де робити цього не потрібно.

Найбільш поширеною зараз культура чайових є у США – там в ресторанах зазвичай залишають 15 – 20% від чека; бармени також очікують 1 – 2 долари за кожен напій, або ж 15 – 20% від загального рахунку.

Платять чайові в США також і таксистам – нормою вважається залишити ще 10% від суми подорожі, а якщо ви везете ще й додатковий багаж, ця сума може й взагалі зрости до 20%. Кілька доларів заведено давати також працівникам готелів.

Подібні правила діють і в Канаді, а ось у Європі ситуація інша. Наприклад, у Франції, Італії, Іспанії та Німеччині чайові є необов'язковими, адже плату за обслуговування вже включають до рахунку. Але залишити дрібну решту, або ж округлити суму, якщо обслуговування було гарним, вважається нормою.

Не очікують чайових у Сингапурі, Данії, Швеції та Фінляндії. Платня офіціантів там досить висока, аби додаткова винагорода не була потрібна.

Але неймовірно обережно поводитися з чайовими потрібно саме у трьох країнах: Японії, Південній Кореї та Китаї.

Наприклад, в окремих закладах Китаю, як-от в аеропортах, чайові заборонені взагалі, а в ресторанах їх можуть сприйняти за грубість. У Південній Кореї давати чайові також взагалі не заведено, а в Японії залишені гроші повернуть. І їх також можуть сприйняти за образу – мовляв, людина не має достатньо грошей.