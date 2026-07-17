Когда вы планируете поездку за границу, прежде всего не помешает ознакомиться с местными правилами – в том числе и в отношении чаевых. Ведь в некоторых странах несколько евро или долларов, оставленных после себя, могут быть восприняты как невежливость, пишет Daily Mail.

Где нельзя оставлять чаевые?

Новое исследование Tesco Travel Money показывает, что 31% британцев оставляют чаевые за границей исключительно для того, чтобы избежать неловкой ситуации. А из-за незнания различных культурных норм туристы часто переплачивают за посещение ресторана даже в тех странах, где в этом нет необходимости.

Наиболее распространенной сейчас культурой чаевых является культура США – там в ресторанах обычно оставляют 15–20% от счета; бармены также ожидают 1–2 доллара за каждый напиток или 15–20% от общего счета.

Чаевые в США дают также таксистам – нормой считается оставить еще 10% от суммы поездки, а если вы везете еще и дополнительный багаж, эта сумма может вообще вырасти до 20%. Несколько долларов принято давать также сотрудникам отелей.

Подобные правила действуют и в Канаде, а вот в Европе ситуация иная. Например, во Франции, Италии, Испании и Германии чаевые не являются обязательными, ведь плата за обслуживание уже включена в счет. Но оставить мелкую сдачу или округлить сумму, если обслуживание было хорошим, считается нормой.

Не ожидают чаевых в Сингапуре, Дании, Швеции и Финляндии. Зарплата официантов там достаточно высока, чтобы дополнительное вознаграждение не было необходимо.

Но невероятно осторожно нужно обращаться с чаевыми именно в трех странах: Японии, Южной Корее и Китае.

Например, в некоторых заведениях Китая, таких как аэропорты, чаевые запрещены вообще, а в ресторанах их могут воспринять как грубость. В Южной Корее давать чаевые также вообще не принято, а в Японии оставленные деньги вернут. И их также могут воспринять как оскорбление – мол, у человека недостаточно денег.