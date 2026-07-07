Закордон Новини про життя за кордоном Не Варшава і не Краків: у якому місті Польщі живе найбільше іноземців
7 липня, 14:12
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Не Варшава і не Краків: у якому місті Польщі живе найбільше іноземців

Марина Блохіна

У Головному статистичному управлінні Польщі опублікували новий звіт про чисельність населення країни у 2025 році. І цього року рахували не лише громадян, але й іноземців, що проживають в країні.

За новим способом підрахунку населення Польщі наразі становить 38,8 мільйона осіб, і приблизно 2,3 мільйона з них – це іноземці, пише InPoland

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В якому місті Польщі живе найбільше іноземців?

Практично 6% населення країни складають іноземці – і це найвищий відсоток за усю історію спостережень. Найбільша група іноземців зараз – це українці, їх аж 73%. 

Чимало іноземців живуть у Нижньосілезькому воєводстві – 9,8% від усього населення регіону. Зовсім трохи поступається Мазовецьке воєводство – там іноземці складають 9,3% населення. А ось найменше їх у Підкарпатському та Свєнтокшиському воєводствах: там частка іноземців складає менше, ніж 2%. 

Новий звіт показав, що найчастіше іноземці обирають для життя великі міста. Тож ось хто опинився у трійці лідерів:

  • Вроцлав – 19,5% населення;
  • Варшава – 14,5%;
  • Познань – 12,5%. 

Популярний серед туристів Краків йде наступний – там іноземці складають 11,3% населення. Загалом же у столицях воєводств проживає понад 8 мільйонів людей, і практично 1 мільйон з них є іноземцями.

Окремо у звіті звернули увагу на демографічні зміни в Польщі: країна продовжує швидко старіти. В деяких муніципалітетах люди віком понад 60 років вже становлять більше, ніж 40% населення. І лише в 73 муніципалітетах кількість дітей до 14 років перевищує кількість дітей похилого віку. 

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