Перші місця у рейтингу найбільш комфортних міст, як і зазвичай, посіли міста з Європи. А ось на ті, що опинилися наприкінці списку, багато в чому впливають війни та кризи – і це зачепило також і позицію української столиці, пише The Economist.

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Які міста є найкомфортнішими для життя у світі?

У ході дослідження аналітики оцінили аж 173 міста у світі за 5 категоріями:

охорона здоров'я;

інфраструктура;

освіта;

культура та довкілля;

стабільність.

Вже другий рік поспіль найбільш комфортним містом світу визнають Копенгаген. Він мінімально відірвався від Відня та Мельбурна – столиці Австралії.

Більшість відомих мегаполісів, за винятком японської столиці, Токіо, не можуть отримати достатню кількість балів та піднятися у списку через затори та високий рівень злочинності.

Ось які країни опинилися на вершині рейтингу:

Копенгаген; Відень; Мельбурн; Сідней; Цюрих; Женева; Осака; Аделаїда; Ванкувер; Токіо.

На якому місці в рейтингу опинився Київ?

Київ потрапив у топ-10 міст світу – ось тільки з кінця, через повномасштабну війну, що впливає на стабільність та безпеку. Українська столиця за останній рік втратила ще одну позицію та опинилася на 166-му місці поряд з Тегераном, Триполі та Лагосом.

Важливо! До початку повномасштабної війни, ще 2021 року, Київ посідав 117-ту позицію у рейтингу. Наступного, 2022 року, Київ взагалі вилучили з оцінювання, а з 2023 по 2025 роки столиця посідала 165-те місце.

А ось в самому кінці списку, на 173-му місці опинилася столиця Сирії, Дамаск. Місто незмінно залишається там з 2013 року.