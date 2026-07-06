Інститут досліджень ринку праці та професій 2 липня представив у Берліні дослідження – одне з небагатьох, що пояснює, куди й чому їдуть мігранти з Німеччини, пише DW.

Цікаво "Безвідповідальні": українка розповіла, чому не обрала б Іспанію для життя

Чому мігранти їдуть з Німеччини?

Інститут досліджень ринку праці та професій (IAB), вже вдруге проводить таке довгострокове дослідження під керівництвом професорки Юлії Косякової. Під час нього опитали понад 15000 людей віком від 18 до 65 років, що народилися поза межами Німеччини та проживали у цій країні станом на початок квітня 2024 року.

І результати цього дослідження показують, що 2,6% опитаних виїхали протягом наступних двох років – а в перерахунку на всіх мігрантів у країні цифра становить приблизно 260 тисяч.

Якщо щороку стільки людей залишає Німеччину, це чимало,

– поділилася Юлія Косякова.

Цю цифру вона також порівняла з потребами Німеччини у трудовій міграції – і, за різними оцінками, ці потреби становлять від 270 тисяч до 400 тисяч осіб людей на рік.

Приблизно дві третини людей, що виїхали з Німеччини, повертаються на батьківщину, а решта мігрує далі. Повертаються додому найчастіше люди з:

Хорватії;

Польщі;

Туреччини;

Румунії.

А ось з тих, що мігрують далі, лідирують Іспанія, Швейцарія, Італія та Нідерланди. Юлія Косякова вважає, що те, що чимало людей саме зі східної Європи повертаються додому, свідчить про те, що рівень життя там вже не так сильно відрізняється від німецького.

Багато в чому особливим є приклад Польщі: десятиліттями саме з цієї країни до Німеччини приїздило найбільше мігрантів. Втім, останнім часом тенденції змістилися в інший бік: молодь повертається до Польщі.

Однією з причин став динамічний розвиток польської економіки. У 2025 році зростання ВВП країни становило 3,5% – а це один з найвищих показників у Європейському Союзі. Окрім того, ціни у Польщі, зокрема й на житло, значно нижчі, ніж у Німеччині.

А ось у Німеччині спостерігається зворотна тенденція: економіка практично не зростає вже кілька років поспіль.

А як щодо українців? Вони поки що не поспішають покидати Німеччину та вважають за краще залишатися там, тож міграційні настрої серед них наразі незначні.