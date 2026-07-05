Українка, що живе в Іспанії, визнає, що для неї в країні є набагато більше плюсів, ніж мінусів – але це не означає, що на останні можна просто закрити очі, пише prime_academy_online.

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Які є мінуси життя в Іспанії?

Перше, на що точно потрібно звертати увагу – це клімат. Іспанія – це досить велика країна, тож від міста до міста він може досить сильно відрізнятися. Та якщо говорити, наприклад, про південну й дуже популярну Валенсію, де й живе блогерка, там досить спекотно. Дівчина додала, що особливо влітку температура там може стати виснажливою для багатьох.



В Іспанії може бути дуже спекотно / Фото Pexels

Другий мінус, про який перед переїздом підозрюють далеко не всі – це "безвідповідальність" іспанців.

Часом справді дратує їхня повільність і недбалість,

– поскаржилася дівчина.

Окрім того, практично ніде в Іспанії немає цілодобових магазинів. Подекуди їх все ж можна знайти, але іноді це стає справжньою проблемою.

Останній нюанс є найважливішим для мігрантів – в Іспанії мало роботи. За словами дівчини, в порівнянні з іншими європейськими країнами, як-от Нідерланди, Бельгія, або ж Німеччина, знайти роботу в Іспанії дещо складніше.

Втім, для людей, що працюють онлайн, цієї перепони немає.