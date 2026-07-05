Украинка, проживающая в Испании, признает, что для нее в этой стране гораздо больше плюсов, чем минусов – но это не значит, что на последние можно просто закрыть глаза, пишет prime_academy_online.

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Какие есть минусы жизни в Испании?

Первое, на что точно нужно обращать внимание, – это климат. Испания – довольно большая страна, поэтому от города к городу он может значительно отличаться. Но если говорить, например, о южной и очень популярной Валенсии, где и живет блогерша, там довольно жарко. Девушка добавила, что особенно летом температура там может стать изнурительной для многих.



В Испании может быть очень жарко / Фото Pexels

Второй минус, о котором перед переездом подозревают далеко не все, – это "безответственность" испанцев.

Иногда действительно раздражает их медлительность и небрежность,

– пожаловалась девушка.

Кроме того, практически нигде в Испании нет круглосуточных магазинов. Кое-где их все же можно найти, но иногда это становится настоящей проблемой.

Последний нюанс является самым важным для мигрантов – в Испании мало работы. По словам девушки, по сравнению с другими европейскими странами, такими как Нидерланды, Бельгия или Германия, найти работу в Испании несколько сложнее.

Впрочем, для людей, работающих онлайн, этого препятствия нет.