Лоукост-авиакомпания предупреждает, что в 7 очень популярных аэропортах Европы будут наблюдаться задержки из-за того, что там не удалось наладить работу системы паспортного контроля ЕС. Она полноценно заработала еще в апреле этого года, но именно летом начала создавать особенно много проблем из-за роста спроса на путешествия, пишет Ryanair.
Интересно: Туристы стоят в очередях, а самолеты летают пустыми: что не так с новыми правилами ЕС
В каких аэропортах будет много задержек?
В Ryanair предупредили, что при планировании поездки следует учитывать, что несколько крупных европейских аэропортов этим летом могут работать с задержками. В частности:
- Тенерифе-Южный в Испании;
- Пальма в Испании;
- Аликанте в Испании;
- Малага в Испании;
- Милан-Бергамо в Италии;
- Краков в Польше;
- Париж-Бове во Франции.
Помимо того, что во всех этих аэропортах уже наблюдаются очереди и задержки, в Ryanair ожидают, что в дальнейшем загруженность даже возрастет. В связи с этим перевозчик в очередной раз призвал правительства европейских стран приостановить внедрение системы EES до конца летнего туристического сезона. Это должно предотвратить длинные очереди на паспортном контроле для пассажиров из-за пределов Шенгенской зоны.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
По мере того как заканчиваются школьные каникулы и Европа вступает в самый оживленный период путешествий в году, становится ясно, что система EES все еще не готова к пиковым летним объемам,
– написали в авиакомпании.
Также в Ryanair заявили, что пассажиров, а также их семьи, среди которых есть маленькие дети, не следует использовать в качестве "подопытных кроликов" для тестирования системы.
Что не так с системой EES?
Система EES начала работать 10 апреля 2026 года, но споры вокруг нее начались еще раньше. Согласно ей, все туристы из стран, не входящих в Шенгенскую зону, должны при первом приезде сдать отпечатки пальцев, отсканировать паспорт и сфотографировать лицо.
Из-за этого в аэропортах возникают многочасовые очереди – а многие туристы даже пропускают свои рейсы.