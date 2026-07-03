Новая система въезда/выезда в ЕС, заработавшая еще в апреле, сейчас вызывает особенно много проблем в аэропортах: пассажирские самолеты взлетают полупустыми, а путешественники вынуждены стоять в невероятно длинных очередях, пишет TVP World.

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Почему пассажиры задерживаются в очередях?

Отраслевые организации, представляющие авиакомпании и аэропорты по всей Европе, 1 июля направили открытое письмо президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В нем они заявили, что в некоторых городах время ожидания прохождения пограничного контроля возросло до 5 часов в пиковые периоды. Из-за этого многие туристы вынуждены пропускать свои рейсы, а авиакомпании теряют деньги.

В связи с этим перевозчики призвали полностью приостановить работу системы EES до окончания самых загруженных летних месяцев путешествий – июля и августа.

Эти задержки затрагивают миллионы пассажиров, направляющихся в Шенгенскую зону, – в том числе семьи, путешествующие с маленькими детьми, пожилых людей и лиц с ограниченной мобильностью. А в аэропортах и авиакомпаниях уже не хватает персонала, чтобы справиться с нагрузкой – в то время как репутация ЕС оказалась под угрозой.

Пассажиры уже вынуждены долго стоять в очередях у терминалов и на открытых перронах, поскольку пункты пограничного контроля не могут достаточно быстро обрабатывать поток,

– написали в письме.

Как работает новая система EES?

Новая система въезда/выезда разработана для цифровой регистрации всех людей, прибывающих в Евросоюз и Шенгенскую зону из третьих стран. Это означает, что штампы в паспортах постепенно отменяются – вместо этого большинству путешественников придется сканировать свои паспорта, отпечатки пальцев и изображение лица на границе во время первой регистрации.

Этот подход должен помочь лучше отслеживать людей, пытающихся незаконно попасть в блок или превысить срок действия виз.

Несмотря на многочисленные жалобы авиакомпаний, в Еврокомиссии заявляют, что в целом система работает быстро, а случаи длительного ожидания связаны не с самой системой, а с нехваткой персонала и ограничениями инфраструктуры в аэропортах.