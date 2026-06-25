Система въезда/выезда в ЕС (EES) начала функционировать ещё в апреле 2026 года и с тех пор вызвала немало проблем в аэропортах популярных стран, пишет FT. А с началом сезона летних отпусков путешественников стало так много, что систему пришлось временно отменить.

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Почему в Риме отменили систему EES?

Об отмене работы системы въезда/выезда в аэропортах Рима предупредил руководитель компании, управляющей ими, Марко Тронконе. Он также заявил, что предоставление пассажирам возможности обойти эту систему — это фактически единственный способ избежать "катастрофы" в ближайшие недели, которые являются пиковыми для туристов.

Все чаще европейские операторы аэропортов предупреждают о хаосе в сфере путешествий летом, и поэтому в аэропортах Рима приняли решение заранее.

Новая схема предусматривает, что все туристы из стран, не входящих в Европейский Союз, должны сдать отпечатки пальцев и сфотографироваться при первом въезде в ЕС. Запуск системы в апреле сразу сопровождался техническими неполадками и длинными очередями для пассажиров — и это происходило даже в месяцы, которые не являются особо популярными для путешествий.

Мы очень обеспокоены предстоящим летом. Этот процесс оказался несовместимым с пиковыми пассажиропотоками, с которыми нам предстоит иметь дело. Поэтому единственный выход — ослабить ограничения. Мы никак не сможем обеспечить 100-процентную регистрацию пассажиров,

– поделился Тронконе.

Свой уровень беспокойства по шкале от одного до десяти он оценил как "восемь или девять".

Одна из проблем заключается в том, что автоматизированные терминалы, установленные в аэропортах, часто не пропускают пассажиров. Кроме того, пассажиры, которые уже ранее проходили проверку через систему EES, часто вынуждены проходить её заново — а это только увеличивает очереди. В нескольких аэропортах приходится ждать уже по несколько часов.

В настоящее время аэропорты должны получить специальное разрешение на приостановку проверок, и многие из них уже воспользовались этой возможностью, не дожидаясь пика путешествий.

Между тем в Еврокомиссии уверяют, что в большинстве случаев ожидание обусловлено не недостатками самой системы, а проблемами, которые уже существовали в аэропортах ранее — нехваткой персонала, концентрацией слишком большого количества рейсов в определённое время и ограничениями инфраструктуры.