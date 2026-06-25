Система в'їзду/виїзду ЄС (EES) запрацювала ще у квітні 2026 року, і з того часу викликала чимало проблем в аеропортах популярних країн, пише FT. А з початком сезону літніх відпусток мандрівників стало так багато, що її довелося тимчасового скасувати.

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Чому в Римі скасували систему EES?

Про скасування роботи системи в'їзду/виїзду в аеропортах Риму попередив керівник компанії, що управляє ними, Марко Тронконе. Він також заявив, що надання пасажирам способу уникнути цієї системи – це фактично єдиний спосіб уникнути "катастрофи" у найближчі тижні, що є піковими для туристів.

Все частіше європейські оператори аеропортів попереджають про хаос у сфері подорожей влітку, і тому в аеропортах Риму ухвалили рішення завчасно.

Нова схема передбачає, що усі туристи з країн, що не входять до Європейського Союзу, повинні здати відбитки пальців та зробити фото під час першого в'їзду до ЄС. Запуск системи у квітні одразу супроводжувався технічними несправностями та довгими чергами для пасажирів – і це відбувалося навіть у місяці, що не є дуже популярними для подорожей.

Ми дуже стурбовані щодо літа. Цей процес виявився несумісним із піковими пасажиропотоками, з якими нам доведеться мати справу. Тому єдиний вихід — послабити обмеження. Ми ніяк не зможемо забезпечити 100-відсоткову реєстрацію пасажирів,

– поділився Тронконе.

Свій рівень занепокоєння за шкалою від одного до десяти він оцінив як "вісім чи дев'ять".

Одна з проблем полягає в тому, що автоматизовані термінали, що встановили в аеропортах, часто не проходять. Окрім того, пасажири, що вже раніше проходили перевірку через систему EES, часто змушені проходити її знову – а це тільки збільшує черги. В кількох аеропортах очікувати доводиться вже по кілька годин.

Наразі аеропорти повинні отримати спеціальний дозвіл на те, аби призупинити перевірки, і багато з них вже скористалися цією можливістю, не очікуючи піку подорожей.

Тим часом в Єврокомісії переконують, що в більшості випадків очікування зумовлене не недосконалостями самої системи, а проблемами, що вже були в аеропортах раніше – нестачею персоналу, концентрацією завеликої кількості рейсів у певний час та обмеженнями інфраструктури.