Вже з 1 липня митні збори будуть застосовуватися до кожної категорії товарів з Китаю. Та це ще не все – другу хвилю підвищення цін запланували на листопад, пише InPoland.

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Як зростуть ціни на товари з Китаю?

Вже з 1 липня усі відправлення з-за меж Європейського Союзу вартістю до 150 євро будуть підлягати митному збору у розмірі 3 євро – або ж 13 злотих за кожну категорію товарів. Раніше подібні відправлення не сплачували збори, але після небаченої популярності онлайн-платформ для продажу, як-от Shein, Temu та Aliexpress, у ЄС ухвалили рішення внести зміни до правил.

У Брюсселі переконані, що ці зміни мають посилити систему та підвищити безпеку споживачів. Окрім того, це допоможе вирівняти умови гри між європейськими продавцями та платформами, що імпортують товари просто з Китаю.

Наприклад, до Польщі, за словами міністра фінансів Анджея Доманського, щорічно прибувають приблизно 28,5 мільйона посилок з Китаю. А ось до Іспанії, задля порівняння, надходить десь 1 мільйон на день.

Дуже часто у цих посилках опиняються товари, що не відповідають стандартам якості ЄС, а їхня вартість неймовірно низька. Це призводить до "недобросовісної конкуренції" для польських компаній та виробників.

З 1 липня з кожної позиції у посилці вартістю до 150 євро стягуватиметься фіксоване мито у розмірі 3 євро. Збір додаватиметься до вартості посилки. А ось другий етап зборів запровадять на початку листопада – це буде додатковий збір за обробку вартістю 2 – 4 євро.

Для покупців нічого не зміниться, і ці формальності будуть виконуватися компаніями, що ввозять товари на ринок ЄС. Цей збір планують зробити тимчасовим: він діятиме до 1 липня 2028 року. Після цього фіксовані мита заміняться звичайними, що будуть розраховуватися у відсотках від вартості товару.