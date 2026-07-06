2 июля Институт исследований рынка труда и профессий представил в Берлине исследование – одно из немногих, в котором объясняется, куда и почему уезжают мигранты из Германии, пишет DW.

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Почему мигранты уезжают из Германии?

Институт исследований рынка труда и профессий (IAB) уже во второй раз проводит такое долгосрочное исследование под руководством профессора Юлии Косяковой. В ходе исследования было опрошено более 15 000 человек в возрасте от 18 до 65 лет, родившихся за пределами Германии и проживавших в этой стране по состоянию на начало апреля 2024 года.

И результаты этого исследования показывают, что 2,6% опрошенных выехали в течение следующих двух лет – а в пересчете на всех мигрантов в стране эта цифра составляет примерно 260 тысяч.

Если каждый год столько людей покидает Германию, это немало,

– поделилась Юлия Косякова.

Эту цифру она также сравнила с потребностями Германии в трудовой миграции – и, по разным оценкам, эти потребности составляют от 270 тысяч до 400 тысяч человек в год.

Примерно две трети людей, выехавших из Германии, возвращаются на родину, а остальные мигрируют дальше. Домой чаще всего возвращаются люди из:

Хорватии;

Польши;

Турции;

Румынии.

А вот среди тех, кто мигрирует дальше, лидируют Испания, Швейцария, Италия и Нидерланды. Юлия Косякова считает, что тот факт, что немало людей именно из Восточной Европы возвращаются домой, свидетельствует о том, что уровень жизни там уже не так сильно отличается от немецкого.

Почему-то примером является Польша: на протяжении десятилетий именно из этой страны в Германию приезжало больше всего мигрантов. Впрочем, в последнее время тенденции сместились в другую сторону: молодежь возвращается в Польшу.

Одной из причин стало динамичное развитие польской экономики. В 2025 году рост ВВП страны составил 3,5% – а это один из самых высоких показателей в Европейском Союзе. Кроме того, цены в Польше, в том числе на жилье, значительно ниже, чем в Германии.

А вот в Германии наблюдается обратная тенденция: экономика практически не растет уже несколько лет подряд.

А как насчет украинцев? Они пока не спешат покидать Германию и предпочитают оставаться там, поэтому миграционные настроения среди них пока незначительны.