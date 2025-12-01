Туристам потрібно витирати ноги перед тим, як побачити "найчистіше озеро у світі"

Синьо-фіолетове озеро, оточене крутими лісами, що живиться з льодовиків, ховається на невеликому острові. Воно зовсім невелике, але оминути увагою його неможливо.

Вперше найчистіше озеро у світі помітив Нґаті Апа, представник племені маорі іві – він назвав його Ротомайревенуа, що означає "озеро мирних земель". Там очищали кістки померлих, адже вірили, що це забезпечить безпечну подорож до батьківщини предків маорі, Гаваїв, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Зараз туристи, що проходять через національний парк Нельсон-Лейкс на південному острові Нової Зеландії, відзначають незвичайний колір та ефемерну атмосферу озера. Втім, вчені виявили надзвичайну чистоту озера лише близько 10 років тому – там можна побачити на 70 – 80 метрів в глибину.

І одне це робить озеро "візуально найчистішою прісноводною водою з зареєстрованих".

Чому туристам потрібно "витирати ноги" перед відвідуванням озера?

Найбільше занепокоєння у вчених зараз викликає поширення ліндавії – мікроскопічної водорості, що відома також під назвами "озерний сніг" чи "озерні соплі". Існує ризик, що ці водорості можуть потрапити до озера стежкою на черевиках туристів чи у їхніх пляшках з водою.

В Новій Зеландії ліндавія є інвазивним видом, що, найімовірніше, потрапив до країни з Північної Америки – можливо, через рибальські снасті. Перші записи про ці водорості датуються у країні 2000-ми роками, і з того часу вона вже досить широко поширилася.

В основному переносять її люди: команда дослідників у Новій Зеландії збирала та тестувала осад з 380 озер у країні, і єдині, в яких виявили водорості, були тими, що є легкодоступними для людини. І всього одна найменша частинка водорості може назавжди змінити екологію озера.

Невідомо, чи ці водорості токсичні для людини, але вони виділяють в'язкі довгі волокна, що нагадують слиз, і у концентрованому стані він може стати проблемою: він засмічує волосіні, фільтри човнів та гідроелектричні системи.

А ось у випадку з найчистішим озером світу водорості можуть затьмарити виняткову прозорість.

Тим часом з 2013 року, коли з'явилися перші дослідження виняткового озера, кількість туристів до нього збільшилася вдвічі. Чимало людей витрачають дні, а то й тижні, аби дістатися до нього – а це значить, що ризики зараження водоростями дуже високі.

Тож перед тим, як наблизитися до озера, туристи зобов'язані почистити взуття. Звісно ж, торкатися води та плавати в озері заборонено, пише Nelson Tasman.

