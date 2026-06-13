Від Парижа до Торонто: які міста світу відмовляються від електросамокатів і чому

Електросамокати стали одним із найпопулярніших видів міського транспорту. Водночас стрімке зростання їхньої кількості спричинило чимало суперечок щодо безпеки пішоходів та правил використання такого транспорту. У деяких містах світу влада навіть вдалася до повної заборони електросамокатів.

Де у світі існує заборона на використання електросамокатів – розкаже 24 Канал.

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В яких країнах заборонені електросамокати?

Франція

Одним із найвідоміших прикладів є Париж. Як пише Reuters, у 2023 році жителі французької столиці на спеціальному референдумі підтримали заборону прокатних електросамокатів. Причинами стали численні дорожньо-транспортні пригоди, хаотичне паркування та скарги містян на незручності для пішоходів.

Іспанія

У Мадриді також запроваджували суворі обмеження щодо роботи сервісів прокату. Місцева влада неодноразово позбавляла операторів ліцензій через невиконання вимог безпеки та неналежний контроль за використанням транспорту.

Канада

Як мовиться на офіційному сайті міста Торонто, електросамокати заборонені на дорогах, тротуарах і громадських просторах міста. Міська влада пояснює це занепокоєнням щодо безпеки пішоходів і складнощами з контролем за дотриманням правил руху.

Сінгапур

Сінгапур, відомий своїм суворим ставленням до громадського порядку, ще у 2019 році заборонив рух електросамокатів тротуарами. Порушникам загрожують значні штрафи. Таке рішення ухвалили після низки інцидентів за участю пішоходів.

Що цьому передувало?

Експерти зазначають, що більшість міст не прагнуть повністю відмовитися від нового виду транспорту, а намагаються знайти баланс між мобільністю та безпекою. Серед найпоширеніших заходів: обмеження швидкості, визначення спеціальних зон для руху, посилення відповідальності за порушення правил.

Попри популярність електросамокатів, дискусія щодо їхнього місця в сучасному місті триває. Досвід різних країн свідчить: розвиток мікромобільності потребує чітких правил і врахування інтересів усіх учасників дорожнього руху.



Де у світі існує заборона на використання електросамокатів / Фото Unsplash

Яка ситуація з електросамокатами в Україні?

В Україні електросамокати не заборонені, однак їх використання досі залишається недостатньо врегульованим на законодавчому рівні. У 2023 році президент підписав закон, який визнав електросамокати та інший легкий персональний електротранспорт учасниками дорожнього руху.

Водночас окремих правил, які б чітко визначали, де саме можуть рухатися користувачі електросамокатів, якою має бути максимальна швидкість чи з якого віку дозволено користуватися таким транспортом, в Україні поки немає.

На практиці через відсутність чітких правил нерідко виникають конфлікти між водіями самокатів, пішоходами та автомобілістами. Окремі міста та оператори прокату самостійно запроваджують додаткові обмеження.