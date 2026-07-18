Закордон Туризм Ці країни мають найбруднішу воду в Європі: відпочивати там не варто
18 липня, 15:57
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Ці країни мають найбруднішу воду в Європі: відпочивати там не варто

Марина Блохіна

Мало хто хоче поїхати на море та виявити, що воно брудне. Тож перед плануванням поїздки краще подивитися, де саме в Європі розташовані найчистіші та найбрудніші зони відпочинку.

Чимало людей відправляються влітку на море, але далеко не кожен пляж є справді безпечним для відпочинку, пише Which?. Тож далі розповідаємо, де в Європі найчистіші та найбрудніші місця для відпочинку. 

Де в Європі найчистіші і найбрудніші пляжі?

Згідно з даними щорічного звіту Європейського агентства з охорони навколишнього середовища, приблизно 96% усіх купальних зон у ЄС відповідають принаймні мінімальним стандартам якості води. 

Водночас 85% з понад 22000 водних об'єктів у ЄС отримали також найвищий статус – "відмінний", а це значить, що у більшості країн якість води справді висока. Але мовиться не тільки про морські пляжі, але й про річки та озера.

Очолив рейтинг Кіпр – там 100% водойм є відмінними для купання. Ось які ще країни потрапили до списку найкращих:

  • Греція;
  • Болгарія;
  • Австрія;
  • Люксембург;
  • Данія;
  • Німеччина;
  • Італія;
  • Мальта;
  • Литва;
  • Іспанія;
  • Хорватія. 

Тож обирати популярні середземноморські напрямки можна без сумнівів – скоріш за все, якість води там буде на висоті. А ось щодо кількох країн варто бути обережними. Наприклад, в Албанії лише 16,8% водойм визнані такими, що мають відмінну якість. А ось 23% з них непридатні для купання через високий вміст фекальних бактерій. 

А це викликає суттєве занепокоєння – адже піщані пляжі та невисокі ціни країни призвели до того, що останніми роками відпочинок там став в рази популярнішим.

Також до країн з найгіршими показниками потрапили такі:

  • Естонія;
  • Польща;
  • Угорщина;
  • Бельгія. 

Тож перед поїздкою краще перевіряти якість води, аби не натрапити на водойму, що небезпечна для купання. 

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