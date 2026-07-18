Ці країни мають найбруднішу воду в Європі: відпочивати там не варто
Мало хто хоче поїхати на море та виявити, що воно брудне. Тож перед плануванням поїздки краще подивитися, де саме в Європі розташовані найчистіші та найбрудніші зони відпочинку.
Чимало людей відправляються влітку на море, але далеко не кожен пляж є справді безпечним для відпочинку, пише Which?. Тож далі розповідаємо, де в Європі найчистіші та найбрудніші місця для відпочинку.
Де в Європі найчистіші і найбрудніші пляжі?
Згідно з даними щорічного звіту Європейського агентства з охорони навколишнього середовища, приблизно 96% усіх купальних зон у ЄС відповідають принаймні мінімальним стандартам якості води.
Водночас 85% з понад 22000 водних об'єктів у ЄС отримали також найвищий статус – "відмінний", а це значить, що у більшості країн якість води справді висока. Але мовиться не тільки про морські пляжі, але й про річки та озера.
Очолив рейтинг Кіпр – там 100% водойм є відмінними для купання. Ось які ще країни потрапили до списку найкращих:
- Греція;
- Болгарія;
- Австрія;
- Люксембург;
- Данія;
- Німеччина;
- Італія;
- Мальта;
- Литва;
- Іспанія;
- Хорватія.
Тож обирати популярні середземноморські напрямки можна без сумнівів – скоріш за все, якість води там буде на висоті. А ось щодо кількох країн варто бути обережними. Наприклад, в Албанії лише 16,8% водойм визнані такими, що мають відмінну якість. А ось 23% з них непридатні для купання через високий вміст фекальних бактерій.
А це викликає суттєве занепокоєння – адже піщані пляжі та невисокі ціни країни призвели до того, що останніми роками відпочинок там став в рази популярнішим.
Також до країн з найгіршими показниками потрапили такі:
- Естонія;
- Польща;
- Угорщина;
- Бельгія.
Тож перед поїздкою краще перевіряти якість води, аби не натрапити на водойму, що небезпечна для купання.