Многие люди летом отправляются на море, но далеко не каждый пляж действительно безопасен для отдыха, пишет Which?. Поэтому далее мы расскажем, где в Европе самые чистые и самые грязные места для отдыха.

Где в Европе самые чистые и самые грязные пляжи?

Согласно данным ежегодного отчета Европейского агентства по охране окружающей среды, примерно 96% всех купальных зон в ЕС соответствуют как минимум минимальным стандартам качества воды.

В то же время 85% из более чем 22 000 водных объектов в ЕС получили также наивысший статус – "отлично", а это значит, что в большинстве стран качество воды действительно высокое. Но речь идет не только о морских пляжах, но и о реках и озерах.

Возглавил рейтинг Кипр – там 100 % водоемов считаются отличными для купания. Вот какие еще страны попали в список лучших:

Греция;

Болгария;

Австрия;

Люксембург;

Дания;

Германия;

Италия;

Мальта;

Литва;

Испания;

Хорватия.

Поэтому выбирать популярные средиземноморские направления можно без сомнений – скорее всего, качество воды там будет на высоте. А вот в отношении некоторых стран стоит быть осторожными. Например, в Албании лишь 16,8% водоемов признаны имеющими отличное качество. А вот 23% из них непригодны для купания из-за высокого содержания фекальных бактерий.

И это вызывает серьезную обеспокоенность – ведь песчаные пляжи и невысокие цены в этой стране привели к тому, что в последние годы отдых там стал в разы популярнее.

Также в число стран с наихудшими показателями вошли следующие:

Эстония;

Польша;

Венгрия;

Бельгия.

Поэтому перед поездкой лучше проверять качество воды, чтобы не наткнуться на водоем, опасный для купания.