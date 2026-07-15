Ця несподівана країна Європи найдешевша для відпочинку: вона популярна серед українців

Якщо ви хочете максимально заощадити на відпустці, і при цьому отримати максимум за свої гроші, до вибору країни для відпочинку потрібно поставитися максимально уважно.

Їжа біля моря, готельний номер чи келих вина можуть коштувати дуже по-різному залежно від того, де саме ви відпочиваєте. І Euronews порівняли ціни у 7 популярних країнах Європи, аби визначити, де ж відпочивати найвигідніше.

Яка країна Європи найдешевша для відпочинку?

Перше, що потрібно розуміти – цифри не відображають реальну вартість відпустки, а лише показують середні ціни по країні. Наприклад, вартість тих чи інших речей в популярних туристичних місцях може бути значно вищою: готельний номер в Афінах та на Косі коштуватимуть по різному, але вони обоє вносять свій внесок у середній показник по Греції.

Загальний рівень цін

За загальним рівнем цін найдешевшою країною виявилася Туреччина. Кошик продуктів, що в середньому по ЄС коштуватиме 100 євро, у цій країні обійдеться лише в 59,6 євро. А ось найдорожчою виявилася Франція: вона дещо дорожча за середній показник по ЄС.



У Туреччині відпочинок найдешевший / Фото Pexels

Найдешевші готелі та ресторани

Якщо ви хочете відпочивати у Франції, заощадити там навряд чи вдасться, адже ця країна виявилася найдорожчою і в категорії готелів та ресторанів.

А ось найдешевше поїсти поз домом та зупинитися в готелі можна у Португалії – ціни там на 26,4% нижчі, ніж середній показник по ЄС.

Вартість алкоголю

Як не дивно, Туреччина виявилася країною з найдорожчим алкоголем – там він коштує практично вдвічі більше, ніж у решті країн Євросоюзу. А ось найдешевше купити алкогольні напої можна в Італії.