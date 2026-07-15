Еда на берегу моря, номер в отеле или бокал вина могут стоить по-разному в зависимости от того, где именно вы отдыхаете. И Euronews сравнил цены в 7 популярных странах Европы, чтобы определить, где же отдыхать выгоднее всего.

Какая страна Европы самая дешевая для отдыха?

Первое, что нужно понимать, – цифры не отражают реальную стоимость отпуска, а лишь показывают средние цены по стране. Например, стоимость тех или иных вещей в популярных туристических местах может быть значительно выше: гостиничный номер в Афинах и на Косе будет стоить по-разному, но оба они вносят свой вклад в средний показатель по Греции.

Общий уровень цен

По общему уровню цен самой дешевой страной оказалась Турция. Корзина продуктов, которая в среднем по ЕС обойдется в 100 евро, в этой стране будет стоить всего 59,6 евро. А вот самой дорогой оказалась Франция: она несколько дороже среднего показателя по ЕС.



В Турции отдых самый дешевый / Фото Pexels

Самые дешевые отели и рестораны

Если вы хотите отдыхать во Франции, сэкономить там вряд ли удастся, ведь эта страна оказалась самой дорогой и в категории отелей и ресторанов.

А вот дешевле всего поесть вне дома и остановиться в отеле можно в Португалии – цены там на 26,4% ниже, чем средний показатель по ЕС.

Стоимость алкоголя

Как ни странно, Турция оказалась страной с самым дорогим алкоголем – там он стоит практически вдвое дороже, чем в остальных странах Евросоюза. А вот дешевле всего купить алкогольные напитки можно в Италии.