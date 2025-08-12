В популярній країні ЄС з'являються пляжі-привиди: яка причина
- Пляжі Італії стали менш популярними через високі ціни, що відлякують туристів і місцевих жителів, зменшивши кількість відвідувачів у липні на 25% порівняно з минулим роком.
- Вартість шезлонгів зросла на 17% за чотири роки, а найдорожчий пляж у серпні знаходиться в Алассіо, де тиждень відпочинку коштує близько 340 євро.
- Зниження купівельної спроможності італійців призвело до того, що навіть ті, хто відвідує пляжі, витрачають менше, скорочуючи свої витрати на відпочинок.
В деяких країнах майже всі пляжі є відкритими для публіки протягом цілого року. Але в інших оренда шезлонгів та парасольок – це звична справа.
Цього літа італійські пляжі дуже порожні – і все через те, що високі ціни відлякують туристів та любителів позасмагати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mirror.
Чому пляжі Італії пусті?
Якщо ви плануєте поїздку до Італії, варто підготуватися до того, що за місце біля моря доведеться заплатити – і до того чимало. Через це чимало італійців припинили приходити на пляжі, і ці місця перетворюються на справжні пустки.
Саме цього року спостерігається падіння кількості відвідувачів на пляжах – у липні вона зменшилася на 25% порівняно з тим самим місяцем минулого року. І протягом тижня проблема особливо критична.
Пляжі Італії порожніють / Фото Pexels
А особливо турбує власників пляжного бізнесу те, що навіть ті туристи, що все ще відвідують пляжі, витрачають менше. Це президент Assobalneari Italia Фабріціо Лікордарі пояснює тим, що в італійців загалом знизилася купівельна спроможність.
Навіть маючи дві зарплати, багато сімей ледве дотягують до кінця місяця. За таких обставин природно, що першими скорочуються витрати на відпочинок, розваги та свята,
– повідомив він.
За чотири роки вартість шезлонга зросла на 17%, і зазвичай доводиться витрачати близько 30 євро на день на два шезлонги та парасольку.
А титул найдорожчого пляжу в Італії у серпні обіймає Алассіо, що на півночі країни. Для того, аби поплавати у морі з парасолькою та двома шезлонгами, доведеться заплатити близько 340 євро на тиждень.