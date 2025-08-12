Укр Рус
12 августа, 16:51
В популярной стране ЕС появляются пляжи-призраки: какова причина

  • Пляжи Италии стали менее популярными из-за высоких цен, отпугивающих туристов и местных жителей, уменьшив количество посетителей в июле на 25% по сравнению с прошлым годом.
  • Стоимость шезлонгов выросла на 17% за четыре года, а самый дорогой пляж в августе находится в Алассио, где неделя отдыха стоит около 340 евро.
  • Снижение покупательной способности итальянцев привело к тому, что даже те, кто посещает пляжи, тратят меньше, сокращая свои расходы на отдых.

В некоторых странах почти все пляжи открыты для публики в течение целого года. Но в других аренда шезлонгов и зонтиков – это обычное дело.

Этим летом итальянские пляжи очень пустые – и все из-за того, что высокие цены отпугивают туристов и любителей позагорать, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mirror.

Почему пляжи Италии пустые?

Если вы планируете поездку в Италию, стоит подготовиться к тому, что за место у моря придется заплатить – и к тому же немало. Поэтому многие итальянцы прекратили приходить на пляжи, и эти места превращаются в настоящие пустоши.

Именно в этом году наблюдается падение количества посетителей на пляжах – в июле она уменьшилась на 25% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. И в течение недели проблема особенно критична.


Пляжи Италии пустеют / Фото Pexels

А особенно беспокоит владельцев пляжного бизнеса то, что даже те туристы, что все еще посещают пляжи, тратят меньше. Это президент Assobalneari Italia Фабрицио Ликордари объясняет тем, что у итальянцев в целом снизилась покупательная способность.

Даже имея две зарплаты, многие семьи едва дотягивают до конца месяца. При таких обстоятельствах естественно, что первыми сокращаются расходы на отдых, развлечения и праздники,
– сообщил он.

За четыре года стоимость шезлонга выросла на 17%, и обычно приходится тратить около 30 евро в день на два шезлонга и зонтик.

А титул самого дорогого пляжа в Италии в августе занимает Алассио, что на севере страны. Для того, чтобы поплавать в море с зонтиком и двумя шезлонгами, придется заплатить около 340 евро в неделю.