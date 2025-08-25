Укр Рус
25 серпня, 14:07
В цьому туристичному місці за один предмет одягу можуть оштрафувати на 150 тисяч

Марина Блохіна
Основні тези
  • У країнах Карибського басейну, таких як Антигуа і Барбуда, Барбадос, Сент-Кітс і Сент-Люсія, заборонено носити камуфляжний одяг, що може призвести до штрафу до 10,000 східнокарибських доларів (приблизно 150,000 гривень).
  • Це правило стосується як дорослих, так і дітей, і порушення може призвести до штрафу або навіть до позбавлення волі на Барбадосі.
  • Експерти з подорожей рекомендують завжди перевіряти місцеві правила, уникати забороненого одягу та вимагати офіційну документацію у разі штрафу.

Поїздка має бути ідеальним часом для розслабленого відпочинку та перезавантаження. Але несподіваний і величезний штраф може швидко зіпсувати відпустку.

Перед тим, як відправлятися у відпустку до іншої країни, завжди варто ознайомитися з місцевими правилами – адже часом вони можуть видаватися дивними та зовсім неінтуїтивними, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express

І носіння одного досить поширеного виду одягу в деяких країнах може призвести до серйозних штрафів. 

За який тип одягу за кордоном можна отримати штраф?

Туристи перед тим як їхати на курорт завжди мають уважно передивитися речі, як складають у валізу. А перевірка місцевих правил – це взагалі пункт, перед виконанням якого не варто виходити на пляж. Наприклад, у Греції вас можуть оштрафувати за збирання камінців, а ось в таких країнах, як Іспанія та Португалія, заборонено ходити топлес поза межами пляжу. 

А ось в деяких країнах Карибського басейну заборонений камуфляж – і якщо ви одягнете такий одяг, вам загрожує штраф до 10000 східнокарибських доларів, що становить приблизно 150 тисяч гривень. Ці привила діють в Антигуа і Барбуді, а також Барбадосі, Сент-Кітс та Сент-Люсії. 

До камуфляжного одягу належать футболки, штани та шорти з відповідним принтом – і всі вони суворо заборонені. Камуфляж асоціюється з військовою службою, і тому він призначений лише для військовослужбовців. 

На Барбадосі правопорушення може призвести до штрафу в розмірі 10 000 східнокарибських доларів, що приблизно 2761 фунт стерлінгів, або року позбавлення волі,
 – поділився експерт з подорожей Джеймі Фрейзер. 

І це правило стосується не лише дорослих, але й дітей, тож переконайтеся, що не склали у валізу жодного одягу з забороненим принтом, коли вирушаєте до цих країн. Експерт з подорожей застерігає, що уникання штрафу може призвести тільки до більших проблем та посилення покарання – але також він радить переконатися, що штраф був виписаний офіційним органом – як-от поліція чи місцева рада. 

Завжди вимагайте письмову документацію з назвою органу, який її видав,
 – додав він. 

