Поїздка має бути ідеальним часом для розслабленого відпочинку та перезавантаження. Але несподіваний і величезний штраф може швидко зіпсувати відпустку.

Перед тим, як відправлятися у відпустку до іншої країни, завжди варто ознайомитися з місцевими правилами – адже часом вони можуть видаватися дивними та зовсім неінтуїтивними, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

І носіння одного досить поширеного виду одягу в деяких країнах може призвести до серйозних штрафів.

За який тип одягу за кордоном можна отримати штраф?

Туристи перед тим як їхати на курорт завжди мають уважно передивитися речі, як складають у валізу. А перевірка місцевих правил – це взагалі пункт, перед виконанням якого не варто виходити на пляж. Наприклад, у Греції вас можуть оштрафувати за збирання камінців, а ось в таких країнах, як Іспанія та Португалія, заборонено ходити топлес поза межами пляжу.

А ось в деяких країнах Карибського басейну заборонений камуфляж – і якщо ви одягнете такий одяг, вам загрожує штраф до 10000 східнокарибських доларів, що становить приблизно 150 тисяч гривень. Ці привила діють в Антигуа і Барбуді, а також Барбадосі, Сент-Кітс та Сент-Люсії.

До камуфляжного одягу належать футболки, штани та шорти з відповідним принтом – і всі вони суворо заборонені. Камуфляж асоціюється з військовою службою, і тому він призначений лише для військовослужбовців.

На Барбадосі правопорушення може призвести до штрафу в розмірі 10 000 східнокарибських доларів, що приблизно 2761 фунт стерлінгів, або року позбавлення волі,

– поділився експерт з подорожей Джеймі Фрейзер.

І це правило стосується не лише дорослих, але й дітей, тож переконайтеся, що не склали у валізу жодного одягу з забороненим принтом, коли вирушаєте до цих країн. Експерт з подорожей застерігає, що уникання штрафу може призвести тільки до більших проблем та посилення покарання – але також він радить переконатися, що штраф був виписаний офіційним органом – як-от поліція чи місцева рада.

Завжди вимагайте письмову документацію з назвою органу, який її видав,

– додав він.

