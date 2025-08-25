Поездка должна быть идеальным временем для расслабленного отдыха и перезагрузки. Но неожиданный и огромный штраф может быстро испортить отпуск.

Перед тем, как отправляться в отпуск в другую страну, всегда стоит ознакомиться с местными правилами – ведь порой они могут казаться странными и совсем неинтуитивными, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

И ношение одного довольно распространенного вида одежды в некоторых странах может привести к серьезным штрафам.

За какой тип одежды за границей можно получить штраф?

Туристы перед тем как ехать на курорт всегда должны внимательно пересмотреть вещи, как складывают в чемодан. А проверка местных правил – это вообще пункт, перед выполнением которого не стоит выходить на пляж. Например, в Греции вас могут оштрафовать за сбор камней, а вот в таких странах, как Испания и Португалия, запрещено ходить топлес за пределами пляжа.

А вот в некоторых странах Карибского бассейна запрещен камуфляж – и если вы наденете такую одежду, вам грозит штраф до 10000 восточнокарибских долларов, что составляет примерно 150 тысяч гривен. Эти привила действуют в Антигуа и Барбуде, а также Барбадосе, Сент-Китс и Сент-Люсии.

К камуфляжной одежде относятся футболки, штаны и шорты с соответствующим принтом – и все они строго запрещены. Камуфляж ассоциируется с военной службой, и поэтому он предназначен только для военнослужащих.

На Барбадосе правонарушение может привести к штрафу в размере 10 000 восточнокарибских долларов, что примерно 2761 фунт стерлингов, или году лишения свободы,

– поделился эксперт по путешествиям Джейми Фрейзер.

И это правило касается не только взрослых, но и детей, поэтому убедитесь, что не сложили в чемодан никакой одежды с запрещенным принтом, когда отправляетесь в эти страны. Эксперт по путешествиям предостерегает, что избегание штрафа может привести только к большим проблемам и усилению наказания – но также он советует убедиться, что штраф был выписан официальным органом – например полиция или местный совет.

Всегда требуйте письменную документацию с названием органа, который ее выдал,

– добавил он.

