Не так, як по всьому світу: як у Мексиці відзначають День усіх святих

У Мексиці початок листопада сповнений барв, пахощів і музики. Поки в інших країнах День усіх святих асоціюється зі скорботою та тишею, мексиканці зустрічають його з усмішкою, квітами та святковими вівтарями.

Чим унікальне свято Дня усіх святих у Мексиці – розкаже 24 Канал з посиланням на Al Jazeera.

Що відомо про День усіх святих?

День усіх святих (1 листопада) у католицькій традиції – це урочистість, коли вшановують усіх святих, канонізованих і неканонізованих. У Мексиці це поняття набуває особливої форми, стаючи частиною ширшої культурно-релігійної практики.

Коли і в якому контексті?

У Мексиці день 1 листопада часто співвідноситься із пам'яттю про дітей, які померли. Їх ще називають ángelitos або ж у перекладі "маленькі янголи". Наступний день, 2 листопада, більш присвячений дорослим померлим. Разом ці 2 дні утворюють відомий мексиканський період пам'яті.



Що відомо про День усіх святих у Мексиці / Фото Unsplash

Особливості мексиканської традиції

Мексиканська версія Дня усіх святих не обмежується тільки церковними практиками. Люди у Мексиці вірять, що душі померлих приходять у цей час і що треба їх зустріти з належною шаною й обрядовістю.

Як пише Casasauza, це свято має одночасно урочистий і святковий відтінок – відвідування цвинтарів, накриття домашніх вівтарів, принесення квітів, свічок та інших символів пам'яті.

Поєднання пам'яті та радості

На відміну від суто скорботних форм пам'яті, мексиканський підхід містить елементи радості, кольору, творчості – наприклад, барвисті прикраси, цукрові черепи, фігури скелетів (calaveras).

Чому це важливо сьогодні?

У сучасному світі, з підвищеним темпом життя, глобалізацією та змінами традицій, цей день допомагає зберегти корінні практики, родинні зв'язки, культурну пам'ять. Він також має туристичне, освітнє значення – багато людей з інших країн приїжджають до Мексики, щоб побачити як святкується цей період.

