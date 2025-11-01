Не так, как по всему миру: как в Мексике отмечают День всех святых
- В Мексике День всех святых празднуют с улыбкой, цветами и праздничными алтарями, в отличие от других стран, где он ассоциируется со скорбью.
- Мексиканская традиция включает посещение кладбищ, накрытие домашних алтарей и сочетание памяти с радостью через красочные украшения и сахарные черепа.
В Мексике начало ноября наполнено красками, ароматами и музыкой. Пока в других странах День всех святых ассоциируется со скорбью и тишиной, мексиканцы встречают его с улыбкой, цветами и праздничными алтарями.
Чем уникален праздник Дня всех святых в Мексике – расскажет 24 Канал со ссылкой на Al Jazeera.
Смотрите также Не только американцы: кто празднует Хэллоуин
Что известно о Дне всех святых?
День всех святых (1 ноября) в католической традиции – это торжество, когда чествуют всех святых, канонизированных и неканонизированных. В Мексике это понятие приобретает особую форму, становясь частью более широкой культурно-религиозной практики.
Когда и в каком контексте?
В Мексике день 1 ноября часто соотносится с памятью об умерших детях,. Их еще называют ángelitos или в переводе "маленькие ангелы". Следующий день, 2 ноября, более посвящен взрослым умершим. Вместе эти 2 дня образуют известный мексиканский период памяти.
Что известно о Дне всех святых в Мексике / Фото Unsplash
Особенности мексиканской традиции
Мексиканская версия Дня всех святых не ограничивается только церковными практиками. Люди в Мексике верят, что души умерших приходят в это время и что надо их встретить с должным почетом и обрядностью.
Как пишет Casasauza, этот праздник имеет одновременно торжественный и праздничный оттенок – посещение кладбищ, накрытие домашних алтарей, принесение цветов, свечей и других символов памяти.
Сочетание памяти и радости
В отличие от чисто скорбных форм памяти, мексиканский подход содержит элементы радости, цвета, творчества – например, красочные украшения, сахарные черепа, фигуры скелетов (calaveras).
Почему это важно сегодня?
В современном мире, с повышенным темпом жизни, глобализацией и изменениями традиций, этот день помогает сохранить коренные практики, семейные связи, культурную память. Он также имеет туристическое, образовательное значение – многие люди из других стран приезжают в Мексику, чтобы увидеть как празднуется этот период.
Что нельзя делать в День всех святых?
- Ранее мы писали, что День всех святых имеет корни в языческом празднике Самайн и посвящен чествованию тысяч святых и умерших.
- Главная цель праздника – чествование памяти святых, во время которого верующие посещают мессу, молятся и зажигают свечи на кладбищах.
- В этот день запрещено открывать двери и окна на длительное время, ссориться с родными, сквернословить, убивать пауков, отправляться в дальние путешествия, менять место работы, заниматься тяжелым трудом, отказывать в помощи нуждающимся, оскорблять животных.