Чем уникален праздник Дня всех святых в Мексике – расскажет 24 Канал со ссылкой на Al Jazeera.

Что известно о Дне всех святых?

День всех святых (1 ноября) в католической традиции – это торжество, когда чествуют всех святых, канонизированных и неканонизированных. В Мексике это понятие приобретает особую форму, становясь частью более широкой культурно-религиозной практики.

Когда и в каком контексте?

В Мексике день 1 ноября часто соотносится с памятью об умерших детях,. Их еще называют ángelitos или в переводе "маленькие ангелы". Следующий день, 2 ноября, более посвящен взрослым умершим. Вместе эти 2 дня образуют известный мексиканский период памяти.



Что известно о Дне всех святых в Мексике / Фото Unsplash

Особенности мексиканской традиции

Мексиканская версия Дня всех святых не ограничивается только церковными практиками. Люди в Мексике верят, что души умерших приходят в это время и что надо их встретить с должным почетом и обрядностью.

Как пишет Casasauza, этот праздник имеет одновременно торжественный и праздничный оттенок – посещение кладбищ, накрытие домашних алтарей, принесение цветов, свечей и других символов памяти.

Сочетание памяти и радости

В отличие от чисто скорбных форм памяти, мексиканский подход содержит элементы радости, цвета, творчества – например, красочные украшения, сахарные черепа, фигуры скелетов (calaveras).

Почему это важно сегодня?

В современном мире, с повышенным темпом жизни, глобализацией и изменениями традиций, этот день помогает сохранить коренные практики, семейные связи, культурную память. Он также имеет туристическое, образовательное значение – многие люди из других стран приезжают в Мексику, чтобы увидеть как празднуется этот период.

Что нельзя делать в День всех святых?