Де в Польщі найдешевше житло: ось в якому місті найкраще орендувати
- У Польщі найдешевше орендувати житло в менших містах, таких як Кельце, Білосток, Ольштин, Жешув, Лодзь, і Люблін.
- Перед орендою житла потрібно перевірити договір оренди, репутацію орендодавця та зареєструватися за місцем проживання.
Для багатьох українців, що з різних причин переїжджають до Польщі, питання оренди житла постає особливо гостро. І важливо враховувати, що в різних містах ціни на оренду можуть суттєво відрізнятися.
Польща – це досить велика країна. А це значить, що ціни на житло можуть сильно відрізнятися у кожному місті, повідомляє 24 Канал з посиланням на In Poland.
Де в Польщі знайти найдешевше житло?
Дешеві варіанти квартир можна знайти у менших містах, а також у тих, що розташовані на сході чи південному заході країни.
Зокрема, ось кілька найдешевших міст для оренди квартири у Польщі.
Кельце
- Однокімнатна квартира обійдеться у 950 злотих на місяць.
- Двокімнатна квартира – 1300 злотих на місяць.
Білосток та Ольштин
- Оренда однокімнатної квартири коштуватиме 1000 злотих на місяць.
- Двокімнатна – 1400 злотих.
Жешув
- Тут однокімнатна квартира коштуватиме приблизно 1100 злотих на місяць.
- Двокімнатна квартира обійдеться у 1600 злотих.
Лодзь
- Однокімнатна квартира коштуватиме 1300 злотих на місяць.
- Двокімнатна – 1700 злотих.
Люблін
- Тут за однокімнатну квартиру доведеться віддати вже 1400 злотих на місяць.
- За двокімнатну – 1800 злотих.
На що зважати перед орендою житла у Польщі?
Перед тим як винаймати житло у Польщі, потрібно обов'язково добре перевірити договір оренди – зокрема її тривалість, умови оплати та зобов'язання сторін, пише Finance.ua. Також у Польщі існує вимога щодо реєстрації за місцем проживання, яку важливо виконати. Реєстрація є обов'язковою, якщо ви орендуєте житло на тривалий час – тобто більше, ніж на 3 місяці.
Ось кілька порад, на які варто зважати під час орендування:
- не підписуйте договорів про оренду без огляду житла. Також не погоджуйтеся на усні домовленості, завжди укладайте письмові договори;
- перевірте репутацію орендодавця, а також перегляньте документи, що підтверджують право власника житла на здавання цього помешкання в оренду;
- обережно ставтесь до підозріло низьких цін на помешкання. Оренду сплачуйте офіційно, бажано через банківський переказ, аби мати підтвердження оплати.
Які ще новини Польщі варто знати?
- Польща почала тестування нової системи біометричного контролю на кордоні з Україною, і це може спричинити деякі затримки в оформленні. Повністю впровадять нову систему у жовтні.
- У Польщі схвалили новий закон про допомогу українцям. Він продовжує право на легальне проживання та працевлаштування, але обмежує доступ до деяких медичних послуг і відхиляє ще кілька поправок.