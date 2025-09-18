Польща – це досить велика країна. А це значить, що ціни на житло можуть сильно відрізнятися у кожному місті, повідомляє 24 Канал з посиланням на In Poland.

Цікаво Остаточно: Польща ухвалила новий закон про допомогу українцям – все, що треба знати

Де в Польщі знайти найдешевше житло?

Дешеві варіанти квартир можна знайти у менших містах, а також у тих, що розташовані на сході чи південному заході країни.

Зокрема, ось кілька найдешевших міст для оренди квартири у Польщі.

Кельце

Однокімнатна квартира обійдеться у 950 злотих на місяць.

Двокімнатна квартира – 1300 злотих на місяць.

Білосток та Ольштин

Оренда однокімнатної квартири коштуватиме 1000 злотих на місяць.

Двокімнатна – 1400 злотих.

Жешув

Тут однокімнатна квартира коштуватиме приблизно 1100 злотих на місяць.

Двокімнатна квартира обійдеться у 1600 злотих.

Лодзь

Однокімнатна квартира коштуватиме 1300 злотих на місяць.

Двокімнатна – 1700 злотих.

Люблін

Тут за однокімнатну квартиру доведеться віддати вже 1400 злотих на місяць.

За двокімнатну – 1800 злотих.

На що зважати перед орендою житла у Польщі?

Перед тим як винаймати житло у Польщі, потрібно обов'язково добре перевірити договір оренди – зокрема її тривалість, умови оплати та зобов'язання сторін, пише Finance.ua. Також у Польщі існує вимога щодо реєстрації за місцем проживання, яку важливо виконати. Реєстрація є обов'язковою, якщо ви орендуєте житло на тривалий час – тобто більше, ніж на 3 місяці.

Ось кілька порад, на які варто зважати під час орендування:

не підписуйте договорів про оренду без огляду житла. Також не погоджуйтеся на усні домовленості, завжди укладайте письмові договори;

перевірте репутацію орендодавця, а також перегляньте документи, що підтверджують право власника житла на здавання цього помешкання в оренду;

обережно ставтесь до підозріло низьких цін на помешкання. Оренду сплачуйте офіційно, бажано через банківський переказ, аби мати підтвердження оплати.

Які ще новини Польщі варто знати?