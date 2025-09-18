Польша – это достаточно большая страна. А это значит, что цены на жилье могут сильно отличаться в каждом городе, сообщает 24 Канал со ссылкой на In Poland.
Где в Польше найти самое дешевое жилье?
Дешевые варианты квартир можно найти в меньших городах, а также в тех, что расположены на востоке или юго-западе страны.
В частности, вот несколько самых дешевых городов для аренды квартиры в Польше.
Кельце
- Однокомнатная квартира обойдется в 950 злотых в месяц.
- Двухкомнатная квартира – 1300 злотых в месяц.
Белосток и Ольштын
- Аренда однокомнатной квартиры будет стоить 1000 злотых в месяц.
- Двухкомнатная – 1400 злотых.
Жешув
- Здесь однокомнатная квартира будет стоить примерно 1100 злотых в месяц.
- Двухкомнатная квартира обойдется в 1600 злотых.
Лодзь
- Однокомнатная квартира будет стоить 1300 злотых в месяц.
- Двухкомнатная – 1700 злотых.
Люблин
- Здесь за однокомнатную квартиру придется отдать уже 1400 злотых в месяц.
- За двухкомнатную – 1800 злотых.
На что обращать внимание перед арендой жилья в Польше?
Перед тем как снимать жилье в Польше, нужно обязательно хорошо проверить договор аренды – в частности ее продолжительность, условия оплаты и обязательства сторон, пишет Finance.ua. Также в Польше существует требование о регистрации по месту жительства, которое важно выполнить. Регистрация является обязательной, если вы арендуете жилье на длительное время – то есть более, чем на 3 месяца.
Вот несколько советов, на которые стоит учитывать при аренде:
- не подписывайте договоров об аренде без осмотра жилья. Также не соглашайтесь на устные договоренности, всегда заключайте письменные договоры;
- проверьте репутацию арендодателя, а также просмотрите документы, подтверждающие право владельца жилья на сдачу этого помещения в аренду;
- осторожно относитесь к подозрительно низким ценам на жилье. Аренду платите официально, желательно через банковский перевод, чтобы иметь подтверждение оплаты.
