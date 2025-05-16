"На руку" туристам: авіаквитки в популярні міста цього літа значно подешевшають

Прогнозується, що у 2025 році ціни на авіаквитки знизяться, попри типовий літній сплеск попиту. Середні ціни на авіаквитки знизяться на 7% порівняно з попереднім роком.

Це робить їх найдешевшими за останні роки. Про це свідчать дані пошуку на сайті бронювання KAYAK, пише 24 Канал з посиланням на Euronews Travel.

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Авіаквитки в деякі міста влітку подешевшають

Ціни на авіаквитки знижуються у понад 100 містах світу. Це зниження охоплює і далекомагістральні рейси: у Сіднеї спостерігається значне падіння цін на 23%, а в Гонконгу – на 16%. Популярні європейські напрямки також демонструють зниження цін, зокрема Рим на 10% та Лондон на 4%.

Мандрівники, які бажають дослідити Європу цього літа, можуть заощадити ще більше: рейси до Стокгольму подешевшали на 17%, до Осло – на 16%, а до Мілану та Копенгагену – на 15%. На рейси до Берліна також спостерігається зниження цін на 13%.

Також KAYAK оприлюднив нові дані щодо улюблених напрямків відпочинку мандрівників, показавши, що ціни на авіаквитки до трьох з п'яти найпопулярніших європейських напрямків або стабільні, або знижуються порівняно з 2024 роком.



Авіаквитки в деякі міста цього літа подешевшають / Фото Unsplash

Лідирує в цьому списку Лондон, де ціни на авіаквитки знизилися на 4%, в той час, як Париж залишився на колишньому рівні. У Римі, ще одному популярному напрямку, ціни на авіаквитки знизилися на 10%. В Афінах, які посідають дев'яте місце, ціни на авіаквитки знизилися на 11%.

На які дати найкраще обирати квитки

Датами пошуку найкращих пропозицій на авіаквитки є тиждень, що починається 26 травня, а потім тижні, що починаються з 11 і 25 серпня.

Економія грошей на авіаквитках цього літа також залежить від розумного вибору часу вильоту – бронювання на певні тижні може заощадити мандрівникам сотні євро порівняно з піковими періодами,

– зазначають експерти.

Водночас туристам радять уникати тижнів, що починаються 16 червня, 23 червня, 7 липня і 14 липня, оскільки вони найдорожчі та часто найбільш завантажені.

Також рекомендують летіти першим рейсом дня – вранці, щоб заощадити гроші та зробити поїздку більш гладкою.