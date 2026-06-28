Вже час подавати заяви: як отримати 300 злотих на навчання дитини у Польщі

У Польщі для батьків школярів діє державна соціальна ініціатива Dobry Start. Вона передбачає одноразову виплату у розмірі 300 злотих на кожну дитину, що навчається, і витратити ці гроші можна на підручники, одяг та шкільне приладдя.

Отримати одноразову виплату на підготовку дітей до школи можуть батьки чи опікуни учнів, що навчаються у польських школах, пише InPoland.

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Як отримати допомогу "Добрий старт" у Польщі?

Зазвичай заяву на допомогу подають онлайн через систему державного соціального страхування – ZUS. В ній потрібно вказати банківський рахунок для переказу коштів та дані дитини. Втім, для того, аби отримати кошти, потрібно подати заяву у чітко визначений період. Після того як він закінчиться, отримати заяву буде набагато складніше.

Цього року початок приймання заяв розпочинається 1 липня 2026 року. Триватиме цей період аж до 30 листопада. Якщо заяву подати ще до кінця літа, гроші можна отримати зазвичай до 30 вересня.

А ось якщо подавати заяву восени, доведеться чекати ще протягом двох місяців.

Чимало батьків сумніваються, чи можуть вони подаватися на "Добрий старт" – та програма не залежиться від доходу родини, тож подаватися можуть усі батьки, чиї діти навчаються у польських школах.

Після розгляду заявки гроші нараховуються прямо на банківський рахунок заявника.

Що ще варто знати українцям?

Останнім часом українцям у Польщі все частіше відмовляють у наданні статусу UKR – адже для цього біженці мають відповідати певним умовам. У випадку, коли українці приїздять до Польщі з інших країн ЄС, або ж з областей, де не ведуться безпосередньо бойові дії, їм можуть надати статус NUE.

Це відбувається через те, що в уряді Польщі вважають, що чимало українців шукають за кордоном не захисту, а роботу. Тож зараз кожну заяву ретельно перевіряють.