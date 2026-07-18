Отримати виплати у Польщі буде складніше: ZUS направлятиме українців на додаткові обстеження

Вже з наступного, 2027 року у Польщі діятимуть нові правила надання заявникам пенсій по інвалідності, а також інших виплат, що належать до юрисдикції Установи соціального страхування. І ZUS матиме право направляти людей на додаткові обстеження.

Правила зміняться з 1 січня 2027 року – і ZUS тоді матиме повноваження направляти пацієнтів на додаткові обстеження та спостереження у лікарні перед призначенням окремих виплат. А ігнорування цих вказівок може мати досить серйозні наслідки, пише InPoland.

Як зміниться отримання виплат для деяких українців?

Заявників, що хочуть отримати у Польщі пенсію по інвалідності, а також інші пов'язані виплати, ZUS вже наступного року може зобов'язати проходити додаткові обстеження у лікарні. А в обґрунтованих випадках потрібно буде пройти й спостереження. А ось невиправдана відмова від додаткових обстежень може справді вплинути на процес призначення виплати.

Частина змін до Закону про систему соціального страхування, а також деяких інших законів вже чинні, а решта почнуть діяти з 1 жовтня 2026 року. Тим часом як правила щодо медичної сертифікації вступлять у дію лише з 1 січня 2027 року.

Згідно з новими правилами, люди, які прагнуть отримати виплати, можуть отримати направлення на огляд до:

медичного експерта;

лікаря-консультанта;

психолога;

або ж на додаткові діагностичні обстеження.

Якщо людина пропустить запланований прийом, вона матиме тиждень на те, аби повідомити про причину своєї відсутності та подати запит на новий прийом. Лише у випадку, якщо наведені причини будуть визнані поважними, ZUS призначить новий.

Поправка передбачає і можливість проведення обстеження за місцем проживання людини, якщо через стан здоров'я вона не може самостійно дістатися до медзакладу.