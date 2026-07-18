Правила изменятся с 1 января 2027 года – и тогда ZUS получит полномочия направлять пациентов на дополнительные обследования и наблюдение в больницы перед назначением отдельных выплат. А игнорирование этих указаний может иметь довольно серьезные последствия, пишет InPoland.

Как изменится порядок получения выплат для некоторых украинцев?

Заявителей, желающих получить в Польше пенсию по инвалидности, а также другие связанные с ней выплаты, ZUS уже в следующем году может обязать проходить дополнительные обследования в больнице. А в обоснованных случаях потребуется пройти и наблюдение. А вот необоснованный отказ от дополнительных обследований может действительно повлиять на процесс назначения выплаты.

Часть изменений в Закон о системе социального страхования, а также в некоторые другие законы уже вступила в силу, а остальные начнут действовать с 1 октября 2026 года. При этом правила, касающиеся медицинской сертификации, вступят в силу только с 1 января 2027 года.

Согласно новым правилам, лица, желающие получить выплаты, могут получить направление на осмотр к:

медицинского эксперта;

врача-консультанта;

психолога;

или на дополнительные диагностические обследования.

Если человек пропустит запланированный прием, у него будет неделя на то, чтобы сообщить о причине своего отсутствия и подать запрос на новый прием. Только в том случае, если приведенные причины будут признаны уважительными, ZUS назначит новый прием.

Поправка также предусматривает возможность проведения обследования по месту жительства человека, если из-за состояния здоровья он не может самостоятельно добраться до медицинского учреждения.