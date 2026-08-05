Частина українців в країні ЄС втратять виплати або житло: кого стосуються зміни

В Ірландії для українських біженців вже зовсім скоро вчергове зміняться правила. Велика частина людей ризикують втратити соціальну підтримку та державне житло.

Вже понад 100 громадських організацій звернулися до уряду Ірландії з попередженням про те, до яких наслідків можуть призвести зміни, що запланувала країна, пише RTE.

Які зміни готуються для українців в Ірландії?

Зміни стосуються українців з інвалідністю, що в Ірландії отримують державне забезпечення житлом в межах статусу тимчасового захисту. І в країні планують скасувати цю програму.

Найгостріша ж частина проблеми стосується допомоги за інвалідністю – Disability Allowance. Українських біженців, що її отримують, можуть змусити офіційно відмовлятися від цієї підтримки в обмін на те, що їм і надалі надаватимуть доступ до державного житла.

Окрім того, мешканцям також повідомляли, що отримання деяких соціальних виплат можуть розцінити як доказ вразливості під час визначення права на проживання. А деяким мешканцям державного житла повідомляли, що забезпечення житлом може вплинути на подальше право отримувати ці виплати.

В результаті це призведе до того, що людей, яким продовжать надання житла, можуть переселити в інші частини країни – а це порушить доступ до медичної допомоги та вже налагоджені мережі підтримки.

Можуть навіть розділити родини, якщо людині з інвалідністю дозволять залишитися у державному житлі, а родичів, що надають підтримку, змусять виїхати – і це спричинить "суттєве порушення неформальних механізмів догляду".

Коаліція з 121 громадської організації вже попередила, що такі зміни призведуть до того, що вразливі групи опиняться перед вибором – фінансова допомога чи житло.

Водночас Ірландія вже зменшила щомісячну виплату людям, що приймають у себе українських біженців – і разом ці дві зміни стали "вкрай руйнівними, контрпродуктивними та повторно травмуючими" для людей.