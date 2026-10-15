"Відчувала, що вмираю": українка розповіла про жах у лікарні Німеччини

Біженка з України, що проживає в Німеччині, почувалася погано, і тому зателефонувала до місцевої швидкої допомоги. Та після тривалого очікування почула, що медики не приїдуть.

Крістіна Маліна, українська біженка, поділилася в TikTok історією про те, як намагалася отримати допомогу від медиків у Німеччині. Через сильний біль під час менструації жінка не могла ходити та розігнутися, і тому була змушена дзвонити у швидку – проте та двічі відмовилася їхати.

Чому швидка відмовилася приїхати до українки?

За словами українки Крістіни, біль був настільки сильним, що її трусило, вона не могла випростатися та самостійно пересуватися. Дівчина зателефонувала до швидкої допомоги та очікувала на відповідь 15 хвилин. Після розповіді про свій стан диспетчери відповіли, що швидка приїхати не може.

Тоді дівчина зателефонувала ще раз, пояснивши складність ситуації – а про можливі додаткові витрати на виклик вона навіть не думала.

На той момент мені було все одно, бо я відчувала, що вмираю. Відвезти мене було нікому,

– розповіла вона.

Втім, і вдруге диспетчер відмовив у виклику – тож українці довелося звернутися до сусідів, які погодилися відвезти її до відділення невідкладної допомоги. До реєстратури лікарні вона ледве дісталася, і навіть тоді їй сказали очікувати.

До стійки рецепції я теж повзла. Тобто я йшла напівзігнута, не могла вирівнятися, мене ось так трусило, і в мене були сині губи, пальці, я виглядала дуже і дуже погано,

– поділилася блогерка.

Лише після того, як персонал побачив, що дівчина практично лежить у коридорі, її відвезли у відділення. Дівчина стверджує, що медик не зміг з першої спроби поставити їй крапельницю, але навіть після цього її стан не покращився. Вона кликала лікаря двічі, а на третій раз він не прийшов, за словами дівчини, взагалі. Увагу персоналу їй вдалося привернути тільки тоді, коли через поганий стан жінку знудило.

Українка стверджує, що після цього їй ввели сильний препарат, через який вона втратила здатність чітко мислити, і коли їй дали на підпис документи, вона підписала "у несвідомому стані". Одразу після цього медики начебто повідомили, що вона вже може йти додому. Коли Крістіна пояснила, що не здатна пересуватися самостійно, лікарі їй відповіли, що вона підписала відмову залишатися у лікарні.

Втім, після цього дівчина, за її словами, знепритомніла, і лише тоді її поклали на каталку й доправили до палати. За словами українки, вона має відеозаписи, що підтверджують її історію – але заявила, що використати такий запис як підставу для позову до німецького суду не можна.

Важливо! У Німеччині у випадку невідкладної медичної ситуації, що загрожує життю, потрібно дзвонити за номером 110/112. Але використовувати цей номер потрібно лише у ситуаціях, що загрожують життю: ознаки серцевого нападу, важкі травми та аварії, утруднене дихання чи задуха, підозра на інсульт, втрата свідомості тощо, пише Germany Visa. А ось у випадку надзвичайної ситуації, що не загрожує життю, потрібно дзвонити за номером 116 117. Цей номер з'єднає з черговими медичними службами.