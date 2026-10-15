Кристина Малина, украинская беженка, поделилась в TikTok историей о том, как пыталась получить помощь от медиков в Германии. Из-за сильной боли во время менструации женщина не могла ходить и выпрямиться, поэтому была вынуждена звонить в скорую помощь – однако та дважды отказалась приехать.

Почему скорая помощь отказалась приехать к украинке?

По словам украинки Кристины, боль была настолько сильной, что ее трясло, она не могла выпрямиться и самостоятельно передвигаться. Девушка позвонила в скорую помощь и ждала ответа 15 минут. После того как она рассказала о своем состоянии, диспетчеры ответили, что скорая не может приехать.

Тогда девушка позвонила еще раз, объяснив сложность ситуации – а о возможных дополнительных расходах на вызов она даже не думала.

В тот момент мне было все равно, потому что я чувствовала, что умираю. Отвезти меня было некому,

– рассказала она.

Впрочем, и во второй раз диспетчер отказал в вызове – поэтому украинке пришлось обратиться к соседям, которые согласились отвезти ее в отделение неотложной помощи. До регистратуры больницы она едва добралась, и даже тогда ей сказали ждать.

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К стойке регистрации я тоже ползла. То есть я шла полусогнувшись, не могла выпрямиться, меня вот так трясло, и у меня были синие губы, пальцы, я выглядела очень и очень плохо,

– поделилась блогерша.

Только после того, как персонал увидел, что девушка практически лежит в коридоре, ее отвезли в отделение. Девушка утверждает, что медик не смог с первой попытки поставить ей капельницу, но даже после этого ее состояние не улучшилось. Она дважды звала врача, а в третий раз он, по словам девушки, вообще не пришел. Привлечь внимание персонала ей удалось только тогда, когда из-за плохого самочувствия у женщины началась тошнота.

Украинка утверждает, что после этого ей ввели сильный препарат, из-за которого она утратила способность ясно мыслить, и когда ей дали на подпись документы, она подписала их "в бессознательном состоянии". Сразу после этого медики якобы сообщили, что она уже может идти домой. Когда Кристина объяснила, что не способна передвигаться самостоятельно, врачи ей ответили, что она подписала отказ от пребывания в больнице.

Впрочем, после этого девушка, по ее словам, потеряла сознание, и только тогда ее положили на каталку и доставили в палату. По словам украинки, у нее есть видеозаписи, подтверждающие ее рассказ, – но она заявила, что использовать такую запись в качестве основания для иска в немецкий суд нельзя.

Важно! В Германии в случае неотложной медицинской ситуации, угрожающей жизни, нужно звонить по номеру 110/112. Но звонить по этому номеру следует только в ситуациях, угрожающих жизни: при признаках сердечного приступа, тяжелых травмах и авариях, затрудненном дыхании или удушье, подозрении на инсульт, потере сознания и т. п., пишет Germany Visa. А вот в случае чрезвычайной ситуации, не угрожающей жизни, нужно звонить по номеру 116 117. Этот номер соединит вас с дежурными медицинскими службами.