"Вірять на слово": українка розповіла про дуже незвичну рису американців
- Українка Христина розповіла про довірливість американців, які вірять людям, поки ті не порушать закон або не обмануть.
- Вона навела приклад повернення грошей за вкрадену посилку без надання доказів, що показує рівень довіри в США.
Українка Христина, що живе у США вже понад 6 років, все ще не може звикнути до деяких аспектів життя у країні.
Однією з незвичних для українки речей, з якою вона зіштовхнулася після переїзду до Америки, стала довірливість місцевих, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українка в США".
Чому американці дуже довірливі?
Українка поділилася, що в США усі довіряють людям, аж поки вони не доведуть, що не варті цієї довіри – наприклад, порушать закон чи обмануть. Один з прикладів – якщо у США вкрадуть посилку, можна просто написати у магазин з проханням про повернення грошей.
У країні заведено класти пошту прямо біля дверей, і тому ситуація з крадіжкою цілком ймовірна – та жодних підтверджень наводити не потрібно.
Одного разу я замовила посилку і не могла знайти її два дні. І я написала в магазин, що її вкрали. Мені повернули кошти, і на наступний день я її знаходжу,
– поділилася блогерка.
Вона написала у підтримку магазину та розповіла про ситуацію, на що їй подякували за чесність та запропонували залишити і гроші, і посилку.
Українка розповіла про незвичні речі у США: дивитися відео
Також у місцевих магазинах немає камер схову, тож можна спокійно заходити з покупками з інших крамниць, і ніхто не буде їх перевіряти.
