Українка Христина, що живе у США вже понад 6 років, все ще не може звикнути до деяких аспектів життя у країні.

Однією з незвичних для українки речей, з якою вона зіштовхнулася після переїзду до Америки, стала довірливість місцевих, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українка в США".

Чому американці дуже довірливі?

Українка поділилася, що в США усі довіряють людям, аж поки вони не доведуть, що не варті цієї довіри – наприклад, порушать закон чи обмануть. Один з прикладів – якщо у США вкрадуть посилку, можна просто написати у магазин з проханням про повернення грошей.

У країні заведено класти пошту прямо біля дверей, і тому ситуація з крадіжкою цілком ймовірна – та жодних підтверджень наводити не потрібно.

Одного разу я замовила посилку і не могла знайти її два дні. І я написала в магазин, що її вкрали. Мені повернули кошти, і на наступний день я її знаходжу,

– поділилася блогерка.

Вона написала у підтримку магазину та розповіла про ситуацію, на що їй подякували за чесність та запропонували залишити і гроші, і посилку.

Також у місцевих магазинах немає камер схову, тож можна спокійно заходити з покупками з інших крамниць, і ніхто не буде їх перевіряти.

