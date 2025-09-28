Украинка Кристина, живущая в США уже более 6 лет, все еще не может привыкнуть к некоторым аспектам жизни в стране.

Одной из необычных для украинки вещей, с которой она столкнулась после переезда в Америку, стала доверчивость местных, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинка в США".

Почему американцы очень доверчивы?

Украинка поделилась, что в США все доверяют людям, пока они не докажут, что не стоят этого доверия – например, нарушат закон или обманут. Один из примеров – если в США украдут посылку, можно просто написать в магазин с просьбой о возврате денег.

В стране принято класть почту прямо у дверей, и поэтому ситуация с кражей вполне вероятна – и никаких подтверждений приводить не нужно.

Однажды я заказала посылку и не могла найти ее два дня. И я написала в магазин, что ее украли. Мне вернули средства, и на следующий день я ее нахожу,

– поделилась блогерша.

Она написала в поддержку магазина и рассказала о ситуации, на что ее поблагодарили за честность и предложили оставить и деньги, и посылку.

Также в местных магазинах нет камер хранения, поэтому можно спокойно заходить с покупками из других магазинов, и никто не будет их проверять.

