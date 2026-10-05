Чи можна користуватися двома закордонними паспортами водночас: чітка відповідь

Іноді новий закордонний паспорт потрібно отримати ще тоді, коли попередній досі чинний. І тоді постає питання – чи можна користуватися ними обома?

Другий закордонний паспорт набуває чинності в момент дати його видачі, що зазначена в документі. Це значить, що користуватися ним можна вже одразу після отримання, пише "Судово-юридична газета".

Чи можна користуватися двома закордонними паспортами?

Якщо так трапилося, що на момент отримання другого закордонного паспорта перший залишається чинним, користуватися можна обома документами водночас. При цьому кожен закордонний паспорт має власний термін дії, тож чинність одного документа взагалі не залежить від чинності іншого.

А наявність двох чинних паспортів може бути ще й зручною – наприклад, якщо в одному з них є чинна віза, або ж документ потрібний для інших процедур.

Які документи потрібні для оформлення закордонного паспорта?

Для того, аби оформити закордонний паспорт, українцям потрібно передусім зібрати низку документів, і вони відрізняються залежно від віку заявника.

З 16 років знадобляться індивідуальний податковий номер фізичної особи та паспорт громадянина України. А ось для дітей до 16 років список трохи інший:

до 12 років – присутність дитини, або ж фото 10*15 сантиметрів;

з 12 років присутність дитини обов'язкова;

з 14 років – наявність паспорта України у формі ID-картки чи e-паспорт.

В усіх випадках обов'язковою є присутність одного з батьків з паспортом громадянина України та свідоцтвом про народження дитини.