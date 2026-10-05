Второй заграничный паспорт вступает в силу с даты его выдачи, указанной в документе. Это означает, что им можно пользоваться сразу после получения, пишет"Судебно-юридическая газета".

Можно ли пользоваться двумя заграничными паспортами?

Если так сложилось, что на момент получения второго заграничного паспорта первый остается действительным, можно пользоваться обоими документами одновременно. При этом каждый заграничный паспорт имеет свой собственный срок действия, поэтому действительность одного документа вообще не зависит от действительности другого.

А наличие двух действующих паспортов может быть еще и удобным – например, если в одном из них есть действующая виза, или же документ нужен для других процедур.

Какие документы нужны для оформления загранпаспорта?

Для того чтобы оформить загранпаспорт, украинцам нужно прежде всего собрать ряд документов, и они различаются в зависимости от возраста заявителя.

С 16 лет понадобятся индивидуальный налоговый номер физического лица и паспорт гражданина Украины. А вот для детей до 16 лет список немного другой:

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до 12 лет – присутствие ребенка или фотография размером 10×15 сантиметров;

с 12 лет присутствие ребенка обязательно;

с 14 лет – наличие паспорта Украины в форме ID-карты или электронного паспорта.

Во всех случаях обязательно присутствие одного из родителей с паспортом гражданина Украины и свидетельством о рождении ребенка.