Інакше прийде рахунок на тисячі євро: українка розкрила, як заощадити на опаленні в Німеччині

Українка Людмила Русіна живе у Німеччині вже чотири роки – і за цей час вона встигла зрозуміти, як можна заощадити серйозні гроші на опаленні. Головне – дотримуватися всього кількох простих правил.

Українка поділилася, що в Німеччині за опалення платять не щомісяця. Натомість мешканці квартири раз на рік отримують перерахунок, розповіла вона у своєму блозі в TikTok.

Як заощадити на опаленні в Німеччині?

Українка Людмила поділилася перерахунком за жовтень, листопад та грудень – доволі холодні місяці, коли опаленням вже доводиться користуватися. І за цей час жінка випадково переплатила за опалення.

Через це блогерка вирішила поділитися кількома порадами, що допоможуть заощадити сотні, а іноді й тисячі євро.

Почнемо з батарей. Перевірте, чи вони у вас не мають повітря. Це легко зробити – треба просто відкрити опалення, і якщо десь знизу вони холодні, тоді зверніться до свого орендодавця і скажіть, щоб він випустив вам повітря,

– поділилася українка.

Зробити це можна й самостійно. Але основна втрата грошей часто відбувається через неправильно виставлений термостат. Адже дуже часто люди помилково вважають, що цифри на термостаті позначають саме потужність батареї, а не температуру у квартирі.

Українка розповіла, як заощадити на опаленні в Німеччині: дивіться відео

Наприклад, якщо поставити регулятор на цифру 3, тоді у квартирі буде приблизно 20 градусів. Але значення термостата можуть відрізнятися залежно від батареї. Термостат може регулювати потужність опалення самостійно – а виставлена цифра означатиме, що в квартирі залишатиметься незмінна температура.

Якщо ви йдете з квартири, не вимикайте опалення повністю. Залишайте 16 – 17 градусів. Це допоможе вам заощадити на опаленні,

– поділилася блогерка.

Також вона радить прибрати усе від батарей – і навіть штори, адже вони також можуть красти трохи тепла. Не варто також сушити на батареї білизну чи ставити її сушитися поряд – це призведе до збільшення рахунків за тепло.

Українка попереджає, що німецькі квартири потрібно часто провітрювати через загрозу плісняви – і часто цей обов'язок навіть прописаний у договорі оренди. Водночас використовувати верхній режим провітрювання не варто.

Набагато краще буде кілька разів на добу повністю відкрити вікна по всій квартирі, аби утворився протяг. Залишати вікна відчиненими достатньо всього на 3 – 5 хвилин.