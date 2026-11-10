Иначе придет счет на тысячи евро: украинка рассказала, как сэкономить на отоплении в Германии

Украинка рассказала, что в Германии за отопление платят не ежемесячно. Вместо этого жильцы квартиры раз в год получают перерасчет, сообщила она в своем блоге в TikTok.

Adv

популярные видео

Как сэкономить на отоплении в Германии?

Украинка Людмила поделилась перерасчетом за октябрь, ноябрь и декабрь – довольно холодные месяцы, когда уже приходится пользоваться отоплением. И за это время женщина случайно переплатила за отопление.

Поэтому блогерша решила поделиться несколькими советами, которые помогут сэкономить сотни, а иногда и тысячи евро.

Начнем с батарей. Проверьте, нет ли в них воздуха. Это легко сделать – нужно просто открыть отопление, и если где-то внизу они холодные, тогда обратитесь к своему арендодателю и попросите его выпустить воздух– поделилась украинка.

Сделать это можно и самостоятельно. Но основная потеря денег часто происходит из-за неправильно настроенного термостата. Ведь очень часто люди ошибочно считают, что цифры на термостате обозначают именно мощность батареи, а не температуру в квартире.

Реклама

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Украинка рассказала, как сэкономить на отоплении в Германии: смотрите видео

Например, если установить регулятор на цифру 3, то в квартире будет примерно 20 градусов. Но значения термостата могут отличаться в зависимости от батареи. Термостат может самостоятельно регулировать мощность отопления – а выставленная цифра будет означать, что в квартире будет поддерживаться постоянная температура.

Если вы уходите из квартиры, не выключайте отопление полностью. Оставляйте 16–17 градусов. Это сэкономит вам на отоплении– поделилась блогерша.

Также она советует убрать все от батарей – и даже шторы, ведь они тоже могут отнимать немного тепла. Не стоит также сушить на батарее белье или ставить его сушиться рядом – это приведет к увеличению счетов за отопление.

Украинка предупреждает, что немецкие квартиры нужно часто проветривать из-за угрозы появления плесени – и зачастую эта обязанность даже прописана в договоре аренды. В то же время использовать откидной режим проветривания не стоит.

Гораздо лучше будет несколько раз в сутки полностью открывать окна по всей квартире, чтобы образовался сквозняк. Оставлять окна открытыми достаточно всего на 3–5 минут.