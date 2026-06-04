Не дочекався 150 пасажирів: у Франції з аеропорту вилетів напівпорожній літак

У Франції сталася курйозна ситуація – пасажирський літак не дочекався людей та вилетів без них. 150 туристів вже прямували до свого рейсу, але застрягли на паспортному контролі.

30 травня плани понад сотні туристів у Франції зірвалися, коли літак не дочекався їх і полетів геть – а все через те, що люди затрималися на паспортному контролі, повідомляє Independent.

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Чому пасажири пропустили свій рейс у Франції?

150 пасажирів в аеропорту Тулуза-Бланьяк пропустили свій рейс Ryanair після того, як натовпи на прикордонному контролі завадили людям вчасно дістатися виходу на посадку.

Одна з пасажирок, якій все ж вдалося встигнути на рейс, поділилася, що щойно вона сіла, пілот оголосив: близько 150 людей пропустять політ через те, що не встигли вчасно сісти на борт.

За словами жінки, реєстрація в аеропорту проходила жваво, але керовано, і перевірку безпеки всі пройшли відносно швидко – але після цього моменту ситуація перетворилася на "справжній хаос". Десь 400 – 500 людей стояли у зоні прикордонного контролю без жодної чіткої організації чи черги.



Літак Ryanair полетів без частини пасажирів / Фото Pexels

Люди постійно штовхалися, матері з немовлятами не отримували пріоритету – натомість застрягли у натовпі з рештою туристів. Люди, що забронювали свої квитки на інші літаки, що вилітали в той самий час, також пропустили свої рейси.

Самій пасажирці вдалося сісти на літак тільки в останній момент, коли ворота вже збиралися зачинити. Вона похвалила Ryanair за те, що вихід тримали відкритим якомога довше. Тож авіакомпанію вона не звинувачує.

Через затримки, спричинені нестачею персоналу прикордонного контролю в аеропорту Тулуза-Бланьяк 30 травня, кілька пасажирів, які забронювали рейси з Тулузи до Лондона Станстед, не перебували в зоні виходу на посадку під час закритої посадки на свій рейс і пропустили свій рейс з Тулузи до Лондона Станстед,

– заявив речник Ryanair.

При цьому пасажири, що пропустили рейси через чергу в аеропорту, скоріш за все, не отримають компенсацію від авіакомпанії – навіть у випадку, якщо вони прибули вчасно.

Чому черги на прикордонному контролі такі довгі?

10 квітня в усіх країнах Шенгенської зони запрацювала нова система в'їзду/виїзду EES. Згідно з нею усі громадяни третіх країн, що не входять до ЄС, мають пройти перевірку, що включає фотографію лиця та зняття відбитків пальців. Попри те, що вона має займати мінімум часу, на практиці виявилося, що чимало аеропортів були не готові до повноцінного впровадження системи.

Внаслідок цього сотні пасажирів пропустили свої рейси, а на пунктах прикордонного контролю утворилися черги на 3 – 4 години.