Група авіакомпаній вже закликає Європейську комісію дозволити "повне та часткове призупинення" дії EES аж до кінця літа там, де це потрібно – і це всього за тиждень після запуску системи в'їзду виїзду, пише Euronews.

Які проблеми виникли після запуску системи EES?

Ще на вихідних нова система в'їзду/виїзду ЄС призвела до справжнього хаосу на кордоні в аеропортах, адже черги розтягнулися на три години, а чимало пасажирів застрягли у чужій країні та пропустили свої рейси.

Нову систему запровадили у п'ятницю, 10 квітня, після поетапної підготовки та низки затримок, і наразі вона діє у 29 країнах. Вона змінює ручне проставлення штампів у паспортах цифровими записами в'їздів, виїздів та відмов у в'їзді, а також збирає біометричні дані – зображення обличчя та відбитки пальців.

Вже зовсім скоро після запуску системи кілька авіакомпаній заявили, що основні проблеми, про які вони попереджали раніше, стали реальністю, а одна компанія висловилася навіть різкіше та написала, що тригодинне стояння у черзі на прикордонному контролі – це не "проблема початкового етапу", а "системний збій".

Чому впровадження EES призвело до затримки пасажирів?

Система EES вже діє у країнах Шенгенської зони та вимагає від усіх мандрівників, що не входять до ЄС, проходити нову процедуру реєстрації на кордоні. І саме ця додаткова перевірка спричиняє затримки, пише Visit Ukraine. За оцінками Європейської комісії, в середньому час реєстрації становить 70 секунд. Та на практиці виявилося, що це скоріше 5 хвилин на одну особу.

А для великих аеропортів ця різниця виявилася критично важливою – особливо в години пік.

Один з найбільших збоїв вже стався в Італії – понад 100 пасажирів так і не сіли на свій рейс з Мілана до Манчестера через затримки у паспортному контролі.

Чимало авіакомпаній пропонують відкласти повне запровадження системи аж до жовтня. Втім, Європейська комісія наполягає, що система добре працює у більшості держав-членів, а технічні проблеми, що виявили у деяких країнах, швидко вирішуються.

Наразі найбільші труднощі та черги спостерігаються в аеропортах Франції, Німеччини, Бельгії, Італії, Іспанії та Греції.

Що ще варто знати туристам?