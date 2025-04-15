Складно, але реально: як отримати громадянство Італії

Набуття італійського громадянства часто є тривалим і складним процесом. З усім тим, для осіб, які прагнуть приєднатися до цієї європейської нації, існує безліч шляхів, які можуть сприяти успішній натуралізації.

24 Канал розповідає деталі процедури отримання громадянства Італії – вимоги до претендентів, необхідні документи, терміни подачі заяви. Читайте також Бельгійський паспорт для українців: основні нюанси отримання громадянства Бельгії Підстави для отримання громадянства Італії Громадянство Італії можна отримати на підставі кількох обставин: за правом народження (Jus Sanguinis);

за правом землі (Jus Soli);

натуралізація;

через шлюб;

через інвестиції. Що потрібно для отримання громадянства Залежно від підстав для отримання громадянства, пакет документів може відрізнятися. Однак, основними документами є: паспорт: копія дійсного паспорта;

свідоцтво про народження: з апостилем та перекладом на італійську мову;

довідка про відсутність судимості: з апостилем та перекладом;

документ, що підтверджує легальне перебування в країні;

свідоцтво про шлюб: якщо громадянство запитується на підставі шлюбу;

довідка про доходи: для підтвердження фінансової стабільності;

документи, що підтверджують сплату податків: у випадку натуралізації;

довідка про склад сім'ї: з апостилем та перекладом.

Як отримати громадянство Італії / Фото Unsplash Покрокова процедура набуття італійського громадянства Подача заяви. Заяву можна подати через офіційний портал Міністерства внутрішніх справ Італії або через консульство Італії, якщо заявник проживає за межами країни.

Сплата мита. Необхідно сплатити державне мито за подання заяви.

Очікування на рішення. Після подання заяви слід чекати на відповідь. Процес розгляду може займати від кількох місяців до декількох років, залежно від складності справи та обсягу роботи в органах.

Присяга. Після схвалення заяви, новий громадянин має скласти присягу на вірність Республіці Італія. Набуття італійського громадянства – складний процес, проте досяжний для тих, хто відповідає необхідним критеріям. Трішки терпіння і успіх гарантовано. Теж може зацікавити: як отримати статус біженця в Польщі.